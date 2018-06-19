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Все про:Африка (107) мигранты (514) Евросоюз (11936)

 ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке, - "Guardian"

Страны ЕС рассматривают возможность создания центров для мигрантов, чтобы предоставить им возможность не совершать опасные путешествия через Средиземное море в Европу, сообщает во вторник газета "The Guardian" со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В документе, подготовленном для саммита ЕС на следующей неделе, говорится, что Европейский совет "поддерживает развитие концепции региональных платформ для высадки".

ЕС, по данным газеты, хочет рассмотреть возможность создания таких центров в Северной Африке, откуда начинается путешествие большинства мигрантов в Европу.

"Такие платформы должны предоставить возможность для быстрой обработки данных, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждается в международной защите, и снизить стимул для совершения опасных путешествий", - говорится в документе.

Газета отмечает, что пока неясно, как подобные центры будут работать на практике, и где именно они будут расположены.

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Миграция станет одним из важных пунктов повестки двухдневного саммита, который начнется 28 июня, отмечает газета, лидеры ЕС попытаются прийти к консенсусу по вопросу мигрантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072337
 
 
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке, - "Guardian"
 
 
 
 
 
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