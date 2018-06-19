 ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке, - "Guardian"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В документе, подготовленном для саммита ЕС на следующей неделе, говорится, что Европейский совет "поддерживает развитие концепции региональных платформ для высадки".

ЕС, по данным газеты, хочет рассмотреть возможность создания таких центров в Северной Африке, откуда начинается путешествие большинства мигрантов в Европу.

"Такие платформы должны предоставить возможность для быстрой обработки данных, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждается в международной защите, и снизить стимул для совершения опасных путешествий", - говорится в документе.

Газета отмечает, что пока неясно, как подобные центры будут работать на практике, и где именно они будут расположены.

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Миграция станет одним из важных пунктов повестки двухдневного саммита, который начнется 28 июня, отмечает газета, лидеры ЕС попытаются прийти к консенсусу по вопросу мигрантов.