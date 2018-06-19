 Лишенный гражданства экс-нардеп Артеменко хочет дать показания в деле о госизмене Януковича, - адвокат Сердюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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"Провёл встречу с Андреем Артеменко. Будем настаивать на его допросе в деле о потере Крыма в Оболонском районном суде города Киева, а также по делу Майдана. Сможет ли заслушать его показания Оболонский райсуд Киева мы увидим уже 21.06.18 г.", - написал Сердюк.

По его словам, Артеменко также написал соответствующее письменное заявление с просьбой допросить его в Оболонском райсуде.

29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

Сам Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады. На этом основании 16 мая парламент досрочно лишил его полномочий депутата.

Суд по делу о госизмене Януковича проходит уже больше года. Беглому президенту инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).