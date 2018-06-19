 Парламент Македонии одобрил изменение названия страны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели".

Теперь в стране должен состояться референдум, на котором македонцы смогут проголосовать в поддержку или против переименования. Его планируют провести осенью этого года.\

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Накануне в Министерстве внутренних дел Македонии сообщили о задержании минимум 25 протестующих против изменения названия страны. Во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли около 4 тысяч протестующих, которые также недовольны подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов были ранены 12 человек.

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Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров, а также спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц подписали соглашении о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.