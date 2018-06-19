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Все про:Греция (486) Македония (38) переименования (436)

 Парламент Македонии одобрил изменение названия страны

Парламент Македонии ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония". Cоглашение с Афинами поддержало большинство членов парламента - 69 человек. Члены оппозиционной "Демократической партии македонского национального единства" отказались голосовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели".

Теперь в стране должен состояться референдум, на котором македонцы смогут проголосовать в поддержку или против переименования. Его планируют провести осенью этого года.\

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Накануне в Министерстве внутренних дел Македонии сообщили о задержании минимум 25 протестующих против изменения названия страны. Во время демонстраций были ранены семь сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь, в Греции на улицы вышли около 4 тысяч протестующих, которые также недовольны подписанием соглашения о переименовании Македонии. В ходе протестов были ранены 12 человек.

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Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров, а также спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц подписали соглашении о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Источник: https://censor.net.ua/n3072332
 
 
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