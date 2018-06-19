EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  999  36
Материалы по теме:
Все про:арбитраж (139) Газ (8849) Газпром (2794) Нафтогаз (2515) Стокгольм (136) Витренко Юрий (21)

 Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко

Процесс обжалования решений Стокгольмского арбитража, принятых в рамках тяжбы между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", может длиться три года, считает главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза"

"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он.

По словам Ю.Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности.

Вместе с тем, по мнению главного коммерческого директора НАК, вероятность успеха "Газпрома" при обжаловании решения Стокгольмского арбитража минимальна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3072329
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сын коммунистки. Такая же падаль наверное.
 показать весь комментарий
 
 
Это он сказал к тому, что откладывать с выплатой премии самому себе не стоит, нужно бабло брать и выводить за границу, а через 3 года будь что будет, то проблемы тех кто будет через 3 года.
 показать весь комментарий
 
 
А вообще большой вопрос, как сын пропутинской провокаторши получил эту должность.
Как бы он там не смотрящий по квоте Газпрома, другого объяснения найти не могу.
 показать весь комментарий
 
 
Очень большая вероятность. Практически 100 %
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы, а деньги-то вернуть придется. Через год, два или три, но заплатите все до копейки. Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко - Цензор.НЕТ 1314
 показать весь комментарий
 
 
Через три их может уже не быть...Уйдут в жаркие страны
 показать весь комментарий
 
 
обжалование может идти 3 года, а премии ждать не могут...хе-хе
 показать весь комментарий
 
 
Главное премии уже выданы двум упырям, а суд . то такэ,
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко проігнорувала прохання свідчити у Стокгольмському арбітражі
Під час судового процесу "Нафтогазу" проти "Газпрому" Юлію Тимошенко запросили виступити як свідка, однак вона не відповіла у встановлений час. Про це повідомив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook, передає Еspreso.tv.
За словами Вітренка, під час судового процесу "Газпрому" проти "Нафтогазу" до Тимошенко зверталися з проханням виступити свідком. Але так і не отримавши у визначений проміжок часу необхідних запевнень щодо згоди виступити свідком на українській стороні, розраховувати на допомогу Тимошенко не доводилося.

"Роль Тимошенко у перемозі у Стокгольмі - ніяка. Так фанатам Юлії Володимирівни зрозуміло? Тому і не писали, бо не було у неї якось ролі, про яку можна було б писати... У самому арбітражі Тимошенко не брала ніякої участі. На відміну від того ж Діденка (екс-заступник голови "Нафтогазу", - ред.), який виступав свідком на процесі і таким чином сприяв нашому виграшу", - йдеться у повідомленні.

На думку Вітренка, саме Діденку, а не домовленостям Тимошенко-Путін, варто завдячувати можливості судитися проти "Газпрому" у Стокгольмі, а не в Москві. Адже колишній заступник в останній момент вставив відповідне положення в контракт.

Також Вітренко пояснив, що перемога України у Стокгольмі, якщо перерахувати у гривні, дозволила кожній українській родині позбутися боргу у 112 тисяч гривень і отримати газу на 3,8 тисяч гривень.
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко за пять лет ни слова про Путина или российскую агрессию не сказала. Как она может против кацапов свидетельствовать?
 показать весь комментарий
 
 
Тупое вранье.
Как раз Тимошенко первая вышла и сказала - это война, а хуйло упоротое. Где-то апрель 2014.
Вслед за ней примерно то же сказал Коломойский.
Остальные трындели про АТО за 2 часа.
 показать весь комментарий
 
 
Как этот коммуно-шоколадник,вылизывает сраку своему пахану свинохряку,аж за ушами лящит Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко - Цензор.НЕТ 5254
 показать весь комментарий
 
 
А бабло на премии уже подерибанили гниды соево коммунистические,а нам теперь три года балдеть от этого Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко - Цензор.НЕТ 4271 А потом они еще себе премий выпишут,если их не повесят вместе с свинохряком
 показать весь комментарий
 
 
Так уже ж Петя объявил об исторической победе и все отпраздновали. И главное премии начислены!
 показать весь комментарий
 
 
Александр Дедюхин

16:00 19.06.2018
Люди, не будьте дебилами!
Дебильность - это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко - Цензор.НЕТ 2815

Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что люди хотят быть дебилами. Дебилизм в медицине - это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний - великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько человек, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, никто соображать не хочет.
Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебилы могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность госслужащего.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебилы относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебилы способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебилы»).
Этих особенно много в соцсетях.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебильностью преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебилам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры. А я немного побогословствую. Мне можно, я ж священник.
Господь сотворил человека по своему образу и подобию. Образ - это, скажем так, базовый набор того, что нам дано, а подобие - то, к чему мы стремимся и призваны. Когда мы исполняемся полнотой подобия, то становимся богами по благодати. Таков Божий промысел.
Но людям гораздо проще не развиваться и к подобию Божьему стремиться, а совсем наоборот. Ведь так удобнее и комфортнее. Получается вот что. Вместо стремления к развитию и совершенству, человеки хотят по-дебильному мыслить, по-дебильному говорить, по-дебильному одеваться, слушать дебильную музыку, голосовать за депутатов-дебилов, перенимать дебильные ценности, дебильно поучать, дебильно ездить по дорогам, смотреть дебильные телеканалы и т. п.
Господь сотворил человека по образу своему и подобию, а человек сужает себя до лёгкой степени олигофрении. Видя, какими мы хотим быть, однажды Бог послал на человечество Всемирный потоп. А много позже Иисус Христос воскликнул: «О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17.17) Так что даже у Господа иногда не хватает сил терпеть нашу дебильность. Но Господь милосердный и любящий, в итоге Он умирает за дебилов и они распинают Его.
И вновь от богословия к украинским реалиям. Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебилов, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь дебилами, і тоді Україна обов'язково переможе.
 показать весь комментарий
 
 
Наворованные бессовестные "премии" - забрать немедленно и вернуть в бюджет!...
 показать весь комментарий
 
 
Значит через 3 года Кобеляка выпишет себе еще одну премию. Благо, украинцы покорные как телята и с короткой памятью.
 показать весь комментарий
 
 
Перемога!!! Да, министерские?
Небось и премиальные успели надежно пристроить.
Пабедзители...

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко - Цензор.НЕТ 2807
 показать весь комментарий
 
 
Вангую.. кончится тем что к тому времени кацапы выиграют суд по "долгу Януковича" 3 лярда и этот долг перекроет Газпромовский долг.
 показать весь комментарий
 
 
По мнению Александра Сотника, ситуация в России катастрофически ухудшается и ведет страну под властью лубянской камарильи к неизбежной гибели. Дай Бог! Так что пусть быстрее тратят украденное, так как паяльник в попу никто не отменял.
 показать весь комментарий
 
А ну шокоботи. Признавайтесь хто кукурікав, що рішення цього арбітражу не можна оскаржити. Добре шо премії роздали.
 показать весь комментарий
 
 
та во... сегодня выдал))) каже, хай бэрэ андрейка, столько пользы от него, аха-ха)))
Цифровой, что-то я тебя на этой ветке не вижу

Оскарження рішень Стокгольмського арбітражу "Газпромом" може тривати три роки, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7560 133133

шо они там в Раде возьмут ?

по креслу и на Петровку продавать за полцены ?

А если каждый из этих ленивцев принесёт Украине столько, сколько андрейка коболев принёс, то мы озолотимся.
19.06.2018 14:43
Ответить
Мне нравится 1
 показать весь комментарий
 
Паразитический "Нафтогаз" должен быть ликвидирован...
 показать весь комментарий
 
 
И за что же вы , суки, $21 млн премиями по карманам рассовали? З будущих 11 грн за куб для народа уже отмыли?
 показать весь комментарий
 
 
Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома на территории Великобритании по ходатайству Нафтогаза - на 3 года
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко
 
 
 
 
 
 вверх