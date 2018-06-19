 Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года, - Витренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он.
По словам Ю.Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности.
Вместе с тем, по мнению главного коммерческого директора НАК, вероятность успеха "Газпрома" при обжаловании решения Стокгольмского арбитража минимальна.
Ранее "Газпром" заявил о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом".
Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
Как бы он там не смотрящий по квоте Газпрома, другого объяснения найти не могу.
Під час судового процесу "Нафтогазу" проти "Газпрому" Юлію Тимошенко запросили виступити як свідка, однак вона не відповіла у встановлений час. Про це повідомив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook, передає Еspreso.tv.
За словами Вітренка, під час судового процесу "Газпрому" проти "Нафтогазу" до Тимошенко зверталися з проханням виступити свідком. Але так і не отримавши у визначений проміжок часу необхідних запевнень щодо згоди виступити свідком на українській стороні, розраховувати на допомогу Тимошенко не доводилося.
"Роль Тимошенко у перемозі у Стокгольмі - ніяка. Так фанатам Юлії Володимирівни зрозуміло? Тому і не писали, бо не було у неї якось ролі, про яку можна було б писати... У самому арбітражі Тимошенко не брала ніякої участі. На відміну від того ж Діденка (екс-заступник голови "Нафтогазу", - ред.), який виступав свідком на процесі і таким чином сприяв нашому виграшу", - йдеться у повідомленні.
На думку Вітренка, саме Діденку, а не домовленостям Тимошенко-Путін, варто завдячувати можливості судитися проти "Газпрому" у Стокгольмі, а не в Москві. Адже колишній заступник в останній момент вставив відповідне положення в контракт.
Також Вітренко пояснив, що перемога України у Стокгольмі, якщо перерахувати у гривні, дозволила кожній українській родині позбутися боргу у 112 тисяч гривень і отримати газу на 3,8 тисяч гривень.
Как раз Тимошенко первая вышла и сказала - это война, а хуйло упоротое. Где-то апрель 2014.
Вслед за ней примерно то же сказал Коломойский.
Остальные трындели про АТО за 2 часа.
16:00 19.06.2018
Люди, не будьте дебилами!
Дебильность - это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что люди хотят быть дебилами. Дебилизм в медицине - это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний - великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько человек, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, никто соображать не хочет.
Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебилы могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность госслужащего.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебилы относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебилы способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебилы»).
Этих особенно много в соцсетях.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебильностью преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебилам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры. А я немного побогословствую. Мне можно, я ж священник.
Господь сотворил человека по своему образу и подобию. Образ - это, скажем так, базовый набор того, что нам дано, а подобие - то, к чему мы стремимся и призваны. Когда мы исполняемся полнотой подобия, то становимся богами по благодати. Таков Божий промысел.
Но людям гораздо проще не развиваться и к подобию Божьему стремиться, а совсем наоборот. Ведь так удобнее и комфортнее. Получается вот что. Вместо стремления к развитию и совершенству, человеки хотят по-дебильному мыслить, по-дебильному говорить, по-дебильному одеваться, слушать дебильную музыку, голосовать за депутатов-дебилов, перенимать дебильные ценности, дебильно поучать, дебильно ездить по дорогам, смотреть дебильные телеканалы и т. п.
Господь сотворил человека по образу своему и подобию, а человек сужает себя до лёгкой степени олигофрении. Видя, какими мы хотим быть, однажды Бог послал на человечество Всемирный потоп. А много позже Иисус Христос воскликнул: «О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17.17) Так что даже у Господа иногда не хватает сил терпеть нашу дебильность. Но Господь милосердный и любящий, в итоге Он умирает за дебилов и они распинают Его.
И вновь от богословия к украинским реалиям. Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебилов, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь дебилами, і тоді Україна обов'язково переможе.
Небось и премиальные успели надежно пристроить.
Пабедзители...
Цифровой, что-то я тебя на этой ветке не вижу
133133
шо они там в Раде возьмут ?
по креслу и на Петровку продавать за полцены ?
А если каждый из этих ленивцев принесёт Украине столько, сколько андрейка коболев принёс, то мы озолотимся.
19.06.2018 14:43
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