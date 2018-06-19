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 "Обсуждали будущее нашей поместной церкви", - Климкин провел встречу с иерусалимским патриархом Теофилом III. ФОТО

Глава министерства иностранных дел Павел Климкин провел встречу в патриархом иерусалимским Теофилом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

Он отметил: "Это уже не первая встреча с Патриархом Иерусалимским Теофилом III, но всегда важно получить духовное воодушевление и вдохновение здесь, в Иерусалиме. Обсуждали будущее нашей поместной церкви и многое другое".

Обсуждали будущее нашей поместной церкви, - Климкин провел встречу с иерусалимским патриархом Теофилом III 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем, - Климкин

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072323
 
   
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Я даже за то что бы наша церьковь была в подчинении Вселенского патриарха...но ни как не под Мишкой Япончиком Кирилом Гундосом...
Ибо если в доме 10 хозяевов...быть беде))))
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Эти все властнюки реально серьезно бегают по храмам, или просто для того чтобы паства голосовала за них? Ни одна собака ведь среди них, молись за них хоть миллион попов и миллиард верунов, ни когда не откажется даже от одного охранника. Так же как и от медицинской помощи. "Вера" дает ровно столько "помощи", сколько сам поможешь себе - это властолюбцы знают твердо)
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В данном случае они просто делают своё дело. Чего и Вам желаю.
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Не скоро. Теофил был бы последний дурак, если бы вот так просто взял, да и дал. Ведь еще недавно мало кто знал, что он на свете есть, а сейчас всё внимание публики - на него. Грех не растянуть хоть немного минуты славы.
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Слава Богу! Слава Украине! Господи, помилуй Украину, и верни Народу Украины первородное право Киевской Руси на Христианскую Веру на этой земле!!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Обсуждали будущее нашей поместной церкви", - Климкин провел встречу с иерусалимским патриархом Теофилом III. ФОТО
 
 
 
 
 
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