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Все про:взятка (3867) Николаев (1089) СБУ (12605) СИЗО (964)

 Начальник Николаевского СИЗО за взятки предоставлял "привилегии" заключенным криминальным авторитетам, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематическом взяточничестве руководителя Николаевского следственного изолятора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения камерами изолятора. За свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - сказано в сообщении.

По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть "прибыли", а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ поймала на взятке в 20 тыс. грн двух пограничников на Харьковщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3072321
 
   
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Ахахахахаха Начальник Миколаївського СІЗО за хабарі надавав "привілеї" ув'язненим кримінальним авторитетам, - СБУ - Цензор.НЕТ 1263

P.S.: совпадение или нет, но как раз на выходных смотрел видео блогера Real Pepper'а, где он беспощадно чмырит АУЕ-быдлятину. От души поржал. Вот ссылки:
ПЕТУШИНЫЕ Паблики АУЕ

Разворошил ПЕТУШАРНЮ АУЕ [ Читаю Комментарии ]

[ АУЕ ] Продолжаем Потрошить ПЕТУШАРНИ АУЕшников

[ АУЕ ] Бомбящие Комментарии АУЕшников #2

Но особо порвал вот этот момент. Кто слышал про угробище под названием "мопс", тот поймёт. Орал в голосину вместе с автором Начальник Миколаївського СІЗО за хабарі надавав "привілеї" ув'язненим кримінальним авторитетам, - СБУ - Цензор.НЕТ 1263
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Ха, открытие века! Да любой начальник СИЗО таким занимается у нас.
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Звичайно. Є бабос - будеш сидіти не гірше ніж у норвезькій буцигарні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник Николаевского СИЗО за взятки предоставлял "привилегии" заключенным криминальным авторитетам, - СБУ
 
 
 
 
 
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