 Начальник Николаевского СИЗО за взятки предоставлял "привилегии" заключенным криминальным авторитетам, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения камерами изолятора. За свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - сказано в сообщении.

По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть "прибыли", а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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