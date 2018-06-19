 Украина рассчитывает, что предстоящие переговоры с Венгрией на Закарпатье будут успешными, - Беца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Украинская сторона была и остается заинтересованной в конструктивном урегулировании проблемных вопросов с Венгрией и разблокировании Будапештом диалога Украины с НАТО и взаимодействия на международной арене. Мы рассчитываем, что переговоры с участием министров иностранных дел и образования двух стран, а также представителей венгерской общины Украины, запланированные на 22 июня на Закарпатье будут успешными", - говорится в ответе спикера МИД на соответствующий вопрос агентства во вторник.

М.Беца напомнила, что украинское правительство приняло и передало в Верховную Раду предложения о продлении переходного периода имплементации ст. 7 закона "Об образовании" до 2023 года.

"Украинская сторона предложила венгерской подписать декларацию на уровне министров образования по итогам встречи 22 июня, чтобы дополнительно подтвердить силу всех действующих двусторонних документов, а также готовность к взаимодействию в ходе имплементации закона "Об образовании"", - отметила дипломат.

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М.Беца также рассказала, что для практического начала такого взаимодействия было предложено создать совместную украинско-венгерскую рабочую группу по вопросу имплементации ст.7 закона "Об образовании" в составе представителей министерств образования и иностранных дел обеих стран и представителей венгерской общины в Украине.

По ее словам, рабочая группа будет обеспечивать выработку общего механизма внедрения ст.7 закона в учреждениях общего среднего образования с обучением на венгерском языке согласно заключительными рекомендациями Венецианской комиссии и будет способствовать систематическому проведению консультаций по разработке имплементационного законодательства во исполнение закона "Об образовании".

Спикер МИД уточнила, что украинская сторона также предложила представителям венгерского меньшинства присоединиться к рабочим группам по разработке нормативных документов по имплементации закона "Об образовании", в частности закона Украины "Об общем среднем образовании", стандартов образования, образовательных программ.

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Кроме того, Украина предложила подготовить новый протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2019-2022 годы, в котором были бы детализированы вопросы обучения и изучения венгерского языка в учреждениях среднего образования в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине.

"Мы рассчитываем, что все эти шаги позволят снять напряжение в украинско-венгерских отношениях, разблокировать саммит Украина-НАТО и восстановить конструктивное взаимодействие по всем вопросам", - подытожила М.Беца.

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.