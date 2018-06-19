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Все про:Денисова (182) политзаключенные (827) Сущенко (380)

 Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу украинского омбудсмена с Сущенко

Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу в следственном изоляторе с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко, выданного советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Накануне суд по заявлению Черниюка, Денисовой и еще двоих лиц выдал им разрешение на встречу с осужденным Сущенко в ФКУ СИЗО-2 ("Лефортово"). Однако в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители неправильно указали свои должности", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова во вторник.

Она уточнила, что, "если заявители устранят допущенное нарушение и вновь обратятся в суд, их заявление будет рассмотрено судьей в установленный законом срок".

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О недопуске на встречу в СИЗО с Р.Сущенко накануне сообщила Л.Денисова. По ее словам, делегацию не пропустили в "Лефортово", переадресовав со всеми вопросами в Мосгорсуд.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3072316
 
 
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Заморили бедного, не хотят, сволочи, чтобы его сфотографировали.
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Что с Балухом???!!!!! За Патриота хоть кто-нибудь вспоминает??!!
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Неужели трудно было должности правильно на заявлении в суд прописать?
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Я НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. Просто с такой бодягой со стороны московского суда наши дипломаты и уполномоченная по правам человека должны дать внятное объяснение, а не просто информацию.
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а ты думаешь они ошиблись или забыли свои должности?
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И об этом...Російські кінематографісти, які підтримали анексію Криму, просять «помилувати» Сенцова
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Серед підписантів листа на підтримку агресивної політики Путіна - режисерв Павєл Лунгін та Алєксєй Учітєль. « Я абсолютно та категорично за те, що Крим повернувся до складу Росії, хоча б тому, що Крим був переданий нетверезим Хрущовим без дотримання елементарних юридичних норм і на ранок кримчани прокинулися "українцями"....Ага ,а жители украинского Таганрога и др. проснулись ВАТНИКАМИ интересная логика у московских поганцев -засранцев,которые пришли на готовое везде..
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І наші судді дозволи для москалькової дають ?
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"Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам."

Хай щастыть...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу украинского омбудсмена с Сущенко
 
 
 
 
 
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