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 НАПК внесло предписание главе Минфина Маркаровой

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание о нарушении ряда требований законодательства и.о. министра финансов Украины Оксане Маркаровой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Указывают, что Минфин несвоевременно сообщил в Нацагентство о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций 17 госслужащих.

Также министерство нарушало законодательство во время составления справок о результатах специальной проверки и принятия решений о назначении 12 человек на должности без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и Национальной полиции Украины.

НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также принять меры в установленном законом порядке. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению.

Кроме того, во время заседания Национальное агентство приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении бывшего чиновника Министерства финансов Украины за неуведомление Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072312
 
 
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Щас на Данилюка все грехи спишут! Человек знающий 5 языков, имеющий образование США - оказался невыгоден нашим продавцам трусов и гос. собственности.
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Укажите мне, пожалуйста, в каком месте существует логическая связь между "образованием США" и наличием реальных результатов в своей работе? А также - почему "5 языков" должны закрывать нам глаза на то, что чиновник за время работы на должности министра, прирастил свою недвижимость на запредельные (и не вписывающиеся в его зарплату) суммы?

Отвечать не обязательно. Ничего нового ни о Данилюке, ни о себе самом вы не сообщите.
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Той, хто знає 5 мов, міг заробляти перекладачем. Чи копірайтером. Чи редактором. Чи просто давати уроки мови. Але всі заробітки від цього мали б бути у декларації.
Може він просто не знав про це НАЗК внесло припис голові Мінфіну Маркаровій - Цензор.НЕТ 7741
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