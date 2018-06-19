 Мы открыли еще одну зону отдыха европейского уровня, - Кличко о парке "Отрадный"

"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк "Наталка" на Оболони. И мы не убавляем темпов. В конце мая, ко Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города - парк "Владимирская горка". Сегодня же представляем после капитального ремонта парк "Отрадный", - заявил городской голова.



В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых скамеек и 100 урн, обустроили новое современное освещение, сообщили в пресс-службе Кличко.



Есть в обновленном парке и поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах, и скейтах.



"Уже вскоре мы откроем после капитальных ремонтов и другие парки, где продолжаются сегодня работы. Киев - город парков. И наша задача, чтобы парки в Киеве были высокого уровня, уровня европейской столицы ", - добавил мэр.



Кличко отметил, что сейчас масштабные капитальные ремонтные работы продолжаются в пяти городских парках - в Сырецком парке, парках "Победа", "Совки", парке Партизанской славы, на второй очереди парка "Наталка".