"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк "Наталка" на Оболони. И мы не убавляем темпов. В конце мая, ко Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города - парк "Владимирская горка". Сегодня же представляем после капитального ремонта парк "Отрадный", - заявил городской голова.
В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых скамеек и 100 урн, обустроили новое современное освещение, сообщили в пресс-службе Кличко.
Есть в обновленном парке и поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах, и скейтах.
"Уже вскоре мы откроем после капитальных ремонтов и другие парки, где продолжаются сегодня работы. Киев - город парков. И наша задача, чтобы парки в Киеве были высокого уровня, уровня европейской столицы ", - добавил мэр.
Кличко отметил, что сейчас масштабные капитальные ремонтные работы продолжаются в пяти городских парках - в Сырецком парке, парках "Победа", "Совки", парке Партизанской славы, на второй очереди парка "Наталка".
Мы открыли еще одну зону отдыха европейского уровня, - Кличко о парке "Отрадный"
Парк был построен около полувека назад, однако в последний раз ремонтные работы здесь осуществляли более 10 лет назад.
"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк "Наталка" на Оболони. И мы не убавляем темпов. В конце мая, ко Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города - парк "Владимирская горка". Сегодня же представляем после капитального ремонта парк "Отрадный", - заявил городской голова.
Это у нас развели бомжатники на всех вокзалах.
ПАРКОстроитель ты хренов!!))))
С Контрактовой какая то хрень вышла...
Малой спрашивал..
- па! А че тут все блоками бетонными обнесено?)))))
Ну как ремонтирует,
бабло из киевского бюджнета получил,
бабло на панаму отправил,
роботягам бабло не заплатил, роботяги уволились и ничего не строят.
и так 2 года стоит кличковская вонь в киеве.
А он сука открывает плащадки с кафешками по европравилам.