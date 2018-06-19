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 Киевские новости
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Все про:Киев (16042) Кличко (2541)

 Мы открыли еще одну зону отдыха европейского уровня, - Кличко о парке "Отрадный"

Парк был построен около полувека назад, однако в последний раз ремонтные работы здесь осуществляли более 10 лет назад.

"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк "Наталка" на Оболони. И мы не убавляем темпов. В конце мая, ко Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города - парк "Владимирская горка". Сегодня же представляем после капитального ремонта парк "Отрадный", - заявил городской голова.

В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых скамеек и 100 урн, обустроили новое современное освещение, сообщили в пресс-службе Кличко.

Есть в обновленном парке и поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах, и скейтах.

"Уже вскоре мы откроем после капитальных ремонтов и другие парки, где продолжаются сегодня работы. Киев - город парков. И наша задача, чтобы парки в Киеве были высокого уровня, уровня европейской столицы ", - добавил мэр.

Кличко отметил, что сейчас масштабные капитальные ремонтные работы продолжаются в пяти городских парках - в Сырецком парке, парках "Победа", "Совки", парке Партизанской славы, на второй очереди парка "Наталка".

Источник: https://censor.net.ua/n3072309
 
 
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Радость безумца. Даже не знаешь,хорошо это или плохо.
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В том смысле,сколько украдено и испорчено в угоду олигархов.
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якщо в тебе є точна інформація,скільки ти.ігорьок,украв і скільки спотврив,то надай її
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А причем я ? Я же не отношусь к этому никоим образом. Зато логично предсказуемо ,откуда у чиновников с относительно небольшими заработками,миллионы.
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відносишся.Сам же и,ігорьок,зізнався,що вкрав і напаскудив.І навіть знаєш,що ти це зробив,щоби догодити олігархам.Зізнавайся,яким олігархам ігорьок хотів догодити
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так европейци не доедуть до того парка - у них по дороге колеса поотпадають нахрен Мы открыли еще одну зону отдыха европейского уровня, - Кличко о парке "Отрадный" - Цензор.НЕТ 2830
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Так дороги там теж ремонтують- не знав, "киянин"?
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чуєш киянінь тобі скинуть фотки доріг які "ремонтують" блять наприклад по Черкаській області????????????
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Вы бы лучше хоть одну скамейку поставили на привокзальной территории главного жд вокзала в Киеве . Присесть негде .. Позорище .! Мы открыли еще одну зону отдыха европейского уровня, - Кличко о парке "Отрадный" - Цензор.НЕТ 1866 .
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Люди вынуждены сидеть на бордюрах , ступеньках , на заборчиках . Ужосс ..Не всем же по силам выстоять часами , в ожидании поезда , да ещё в жару . А бомжей должна гонять полиция . Ми відкрили ще одну зону відпочинку європейського рівня, - Кличко про парк "Відрадний" - Цензор.НЕТ 2234 .
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Нехер сидеть, в Европе поезд пришел - через 5 минут никого на вокзале не осталось.
Это у нас развели бомжатники на всех вокзалах.
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Хм . Почему же например в Полтаве с этим всем порядок , или вот в Кременчуге .. И скамейки есть везде и бомжей нет ..
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Виталя!!!)) Вода горячая когда будет?)))
ПАРКОстроитель ты хренов!!))))
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Люди, а вы как понимаете слово "парк"? - для меня это, в основном деревья и лавочки. А по мнению Кличко в парке должно быть "поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах, и скейтах." Я считаю, что это все должно быть , но в другом месте - под названием "общественное место" (так как это подрузомевалось на Контрактовой, а в результате там получилась очередная шашлычная с МАФами).
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Шо да...то да...
С Контрактовой какая то хрень вышла...
Малой спрашивал..
- па! А че тут все блоками бетонными обнесено?)))))
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Сейчас там блоков вроде нет (столбики появились) - но дело ведь не в этом, а в огромном количестве МАФов и в жарке шашлыков и дыму вокруг - это ярмарок, может быть, но точно не общественное место.
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Парки бывают разные! В том же Париже, в парках все есть, (для примера, Парк Люксембургский сад) и поля для мини-футбола, и детские площадки и разные беговые и велодорожки, и куча всего еще... - Что за пургу вы здесь несёте?...
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"Владимирская горка" НЕ открыта - Боксер врет! Да, верхняя часть парка отремонтированна (не полностью, кстати), а вот в нижней (возле памятника Владимиру) - строительный мусор по всему парку и бытовки строителей!
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В киеве уже 2 года смердит говном - кличко ремонтирует коллектор уже 2 года.
Ну как ремонтирует,
бабло из киевского бюджнета получил,
бабло на панаму отправил,
роботягам бабло не заплатил, роботяги уволились и ничего не строят.

и так 2 года стоит кличковская вонь в киеве.

А он сука открывает плащадки с кафешками по европравилам.
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