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 Правительство Австрии - наиболее важное лобби Путина в ЕС, - евродепутат Реймон

Депутат Европарламента от Австрии Мишель Реймон считает, что действующее ультраправое правительство его страны является одним из крупнейших "друзей" России в Евросоюзе.

Такое мнение австрийский европарламентарий от политической группы Зеленых высказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза", - Реймон.

Он напомнил, что правая националистическая "Партия свободы", которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабря 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".

Как отметил Реймон, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.

"Это четкая пропутинская политика. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", - отметил австрийский депутат.

Напомним, с 1 июля Австрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3072308
 
 
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Если это говорит австриец,то далеко не все значит так считают. Я не знаю ни одного немца-австрийца,кто хорошо отозвался бы о расии. Для них они все типа бомжей. Украинцы кстати тоже. Но чуточку выше по уровню.
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Я тоже много раз сталкивалась с тем, что когда узнают , что мы из Украины , отношение меняется в сторону от улучшенного до радостного.
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Сегодня по ВВС сказали, что мадам ле пен заставят оплатить 300 000 евро в казну Франции за незаконно переадресованные на свою помощницу бюджетные деньги! Господи! Когда у нас будет такой уровень хотя бы!

Тут про Роттердам плюс уже все забыли и лохи продолжаем платить по схемам в карманы коррупционеров.
В Австрии много русни, но там даже квартиру просто так не купишь за деньги, если ты не гражданин Австрии ! Не все продаётся, как оказалось.
Наш Климкин очень слабая фигура , особенно в такое сложное для страны время глава мид должен быть акулой, а не кушать подано при порошенко.
Где наше лобби в Европе, Климкин? Кроме Литвы и не осталось уже никого.
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главный аргумент акулы-зубы.
Какой подобный аргумент есть у нас?
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Ну а чё тут удивительного-то?
Они видят в нём своего "знаменитого" земляка - вот и тянутся к чему-то родному, близкому, мерзкому, плешивому и чмошному на вид...
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Дайте угадаю в австрийских банках много российских денег?
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Австро-Венгрия рассадник рашизма в Европе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Австрии - наиболее важное лобби Путина в ЕС, - евродепутат Реймон
 
 
 
 
 
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