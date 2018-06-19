 Правительство Австрии - наиболее важное лобби Путина в ЕС, - евродепутат Реймон

Такое мнение австрийский европарламентарий от политической группы Зеленых высказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза", - Реймон.

Он напомнил, что правая националистическая "Партия свободы", которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабря 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".

Как отметил Реймон, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.

"Это четкая пропутинская политика. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", - отметил австрийский депутат.

Напомним, с 1 июля Австрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС.