 Правительство Австрии - наиболее важное лобби Путина в ЕС, - евродепутат Реймон

Такое мнение австрийский европарламентарий от политической группы Зеленых высказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза", - Реймон.
Он напомнил, что правая националистическая "Партия свободы", которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабря 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".
Как отметил Реймон, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.
"Это четкая пропутинская политика. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", - отметил австрийский депутат.
Напомним, с 1 июля Австрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС.
Тут про Роттердам плюс уже все забыли и лохи продолжаем платить по схемам в карманы коррупционеров.
В Австрии много русни, но там даже квартиру просто так не купишь за деньги, если ты не гражданин Австрии ! Не все продаётся, как оказалось.
Наш Климкин очень слабая фигура , особенно в такое сложное для страны время глава мид должен быть акулой, а не кушать подано при порошенко.
Где наше лобби в Европе, Климкин? Кроме Литвы и не осталось уже никого.
Какой подобный аргумент есть у нас?
Они видят в нём своего "знаменитого" земляка - вот и тянутся к чему-то родному, близкому, мерзкому, плешивому и чмошному на вид...