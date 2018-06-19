 Комитет ВР рекомендовал принять закон о нацбезопасности перед саммитом НАТО

Соответствующее решение члены комитета приняли на внеочередном заседании, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам удалось достичь полного консенсуса по этому закону. Этот консенсус четко артикулирован с комиссией ЕС, партнерами США и текст закона полностью соответствует стандартам НАТО ", - заявил на заседании председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт"
Сергей Пашинский.
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Народный депутат подчеркнул, что закон о о нацбезопасности соответствует всем стандартам НАТО. Над ним работали не только украинские депутаты и эксперты, но и представители Альянса и США. Только "вражеская агентура может утверждать, что эти наработки - плохие".
"В результате, нам удалось достичь полного консенсуса в тексте этого закона. Все это четко артикулировано в совместном письме руководителей ЕС, США, НАТО и миссии ЕС в Украине ", - заявил Пашинский.
Председатель комитета по нацбезопасности подчеркнул: все нормы четко согласованы с нормативами НАТО и отвечают "тем угрозам, которые сегодня стоят перед нами".
"Он фиксирует 3% на развитие ВСУ. Ко второму чтению было внесено 427 предложений и поправок к проекту закона, частично и редакционно учтены 116, отклонено 311", - рассказал нардеп, добавив, что во всех отклоненных правках" есть разумные и уместны вещи", однако просто одним законом все поле охватить не удастся.
"Оно будет дорабатываться, возможно, и в этом документе. Также мы будем делать новый закон о СБУ, национальных разведках или контроле над спецслужбами. Я уверен, что туда и будем имплементировать эти 311 поправок ", - отметил Пашинский.
Председатель комитета по нацбезопасности также обратил внимание, что ВР в течение шести месяцев должна принять закон о специальном комитете контроля над спецслужбами.
"Я прошу обратить внимание на то, что мы - накануне саммита НАТО. Поэтому и призываю сделать все, чтобы Президент Украины там мог сказать, что государство и парламент выполнили свои обязательства перед НАТО в этой части", - подытожил Сергей Пашинский.
ЧТО ТАКОЕ АФГАНЦЫ?
Те, кто сбивается в стаи и ходит что-то там требовать у руководства Украины, на самом деле, ничего полезного именно для Украины не сделали, чтобы претендовать на хоть какое-то особое положение. Участие в военных действиях совка в далекой азиатской стране абсолютно не соответствовало интересам Украины. Ей там в принципе нечего было делать. Но и нейтрально относиться именно к этой части массовки, которая митингует под стенами ВР - тоже нельзя.
Они почему-то решили, что факт участия в той далекой и позорной войне, по определению, должен восприниматься как нечто героическое или хотя бы - достойное сочувствия. Но на самом деле, это была колониальная война, переросшая в геноцид местного населения. Все, кто принимал в ней участие, не признаны военными преступниками только потому, что не было заявителя или истца. В принципе, стабильная, хоть и своеобразная страна, после продавливания совком коммунистического вождя, утратила ту точку равновесия, которая держала Афганистан во вменяемом состоянии. Совок, Москва и те, кто туда вошел с оружием, а потом - вышел оттуда, разрушили хрупкие устои цивилизации и ввергли страну в хаос. Никакой выгоды, ни политической, ни экономической, от войны в Афганистане, никто не получил, а вместо этого там образовалась кровоточащая рана, которая и через тридцать лет не может затянуться.
Все, кто прямо или косвенно приложил к этому руку - преступники. Но ведь там происходили вещи, которые теперь дали рецидив в Украине и Сирии. Безнаказанность породила повторение. На самом деле, совок столкнулся в Афганистане с классическим вариантом партизанской войны, когда увеличение силового воздействия вызывает все большее сплочение местного населения против оккупанта. Автору не раз и не два приходилось общаться с людьми, которые прямо в этот момент находились в Кабуле или Баграме. Скажем так, это были те, кого лично знал и была возможность поболтать о жизни и о войне, не боясь того, что это услышит кто-то посторонний. Так вот, практически все знакомые, находившиеся там, отмечали главную проблему войны - отсутствие грани между мирными жителями и моджахедами.
Противник даже не помышлял о том, чтобы дать оккупанту генеральное сражение на открытой местности. Он использовал любую возможность, чтобы неожиданно нанести урон и быстро отойти, не дожидаясь ответного удара. В совковых военных академиях читали лекции о том, что чисто военным путем, регулярная армия не может рассчитывать на победу в партизанской войне.
Так случилось и в Афганистане. Интуитивно войска стали находить контр меры, которые заключались в площадном уничтожении населенных пунктов, без фильтрации его населения. Для этого не надо было гонять пехоту и технику, а достаточно было использовать плотный огонь артиллерии и авиации. С учетом того, что критические районы Афганистана представляли собой сплошные горы, то возможности артиллерии были ограничены, а потому - использовалась авиация и опять же - пехота. Понятно, что когда у моджахедов появились Стингеры и пошли потери авиации, то боевые действия стали приобретать совсем печальных характер, а потери - расти. Соответственно, военная операция стала похожей уже на карательную и местное население уже просто истреблялось только потому, что совки не собирались разбираться в том, кто там мирный, а кто - нет.
Поэтому все участники тех боевых действий, не важно, в каком виде они там воевали, приложили руку к тем массовым убийствам, которые совковая армия там творила, кроме разрушения государственности страны. То, что делали эти люди, было намного хуже того, что в свое время делала Орда. Им бы заткнуться и отмаливать грех по церквам, но они решили сбиться в стаи и что-то такое требовать. Но они делали ровно то, что совок и империя делали с Украиной. Те же принципы и те же методы. Украина страдала именно от таких людей, как те, которые что-то сейчас требует.
В общем, в лице этой вышедшей под ВР массовки, мы наблюдаем самую ядовитую часть совка, от которого мы прямо сейчас пытаемся избавиться. Не удивительно, что этому «контингенту» плевать на то, что прямо сейчас гибнут воины не на чужой, а на своей земле и за свою землю. Причем, воюют они с той дрянью, которая называет себя правонаследницей совка, то есть с теми, под чьими знаменами они убивали людей в чужой стране. Что еще важно понимать, если ты видел войну собственными глазами и понимаешь, что прямо сейчас у нас то же самое, но тебе это не интересно в принципе, как и не интересно то, что рядом с тобой стоит быдло с российским акцентом, называющее ВР «верховным советом», то тебе надо определиться, где твоя страна, у которой ты что-то хочешь потребовать. И вот теперь они хотят, чтобы за их военные преступления бюджет им что-то доплачивал из налогов граждан Украины. То есть, они хотят, чтобы граждане Украины прикармливали военных преступников, которые с приходом оккупанта мгновенно становятся в его ряды.
По-хорошему, все эти «союзы ветеранов Афганистана» должны приравниваться к коммунистам и прочей совковой дряни, а если они уже устраивают побоища с полицией - приравниваться к террористическим организациям. Пора вещи называть своими именами, не доводя до крови и трупов, которые безусловно будут, если безнаказанность будет длится и дальше.
антиколорадос