 Комитет ВР рекомендовал принять закон о нацбезопасности перед саммитом НАТО

Соответствующее решение члены комитета приняли на внеочередном заседании, сообщает Цензор.НЕТ.



"Нам удалось достичь полного консенсуса по этому закону. Этот консенсус четко артикулирован с комиссией ЕС, партнерами США и текст закона полностью соответствует стандартам НАТО ", - заявил на заседании председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт"

Сергей Пашинский.

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Народный депутат подчеркнул, что закон о о нацбезопасности соответствует всем стандартам НАТО. Над ним работали не только украинские депутаты и эксперты, но и представители Альянса и США. Только "вражеская агентура может утверждать, что эти наработки - плохие".



"В результате, нам удалось достичь полного консенсуса в тексте этого закона. Все это четко артикулировано в совместном письме руководителей ЕС, США, НАТО и миссии ЕС в Украине ", - заявил Пашинский.



Председатель комитета по нацбезопасности подчеркнул: все нормы четко согласованы с нормативами НАТО и отвечают "тем угрозам, которые сегодня стоят перед нами".



"Он фиксирует 3% на развитие ВСУ. Ко второму чтению было внесено 427 предложений и поправок к проекту закона, частично и редакционно учтены 116, отклонено 311", - рассказал нардеп, добавив, что во всех отклоненных правках" есть разумные и уместны вещи", однако просто одним законом все поле охватить не удастся.



"Оно будет дорабатываться, возможно, и в этом документе. Также мы будем делать новый закон о СБУ, национальных разведках или контроле над спецслужбами. Я уверен, что туда и будем имплементировать эти 311 поправок ", - отметил Пашинский.



Председатель комитета по нацбезопасности также обратил внимание, что ВР в течение шести месяцев должна принять закон о специальном комитете контроля над спецслужбами.



"Я прошу обратить внимание на то, что мы - накануне саммита НАТО. Поэтому и призываю сделать все, чтобы Президент Украины там мог сказать, что государство и парламент выполнили свои обязательства перед НАТО в этой части", - подытожил Сергей Пашинский.