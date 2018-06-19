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Все про:суд (21026) титушки (437) Крысин (60)

 Организатор титушек Крысин во время зачитывания обвинительного акта попросил перерыв из-за "плохого самочувствия"

Во время заседания в Дарницком суде Киева, где слушается дело о похищениях и пытках участников Майдана, прокуратуре предоставили слово для зачтения обвинительного акта для фигуранта Юрия Крысина. Он перебил прокурора, обратился к суду и попросил технический перерыв из-за "плохого самочувствия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

"У меня вчера была температура под сорок. Я не говорил об этом, потому что не хотел срывать заседание. Но сейчас прошу перерыва", - сказал обвиняемый в суде.

Стороны в деле не выступили против технического перерыва.

Впрочем из-за того, что зал суда была рассчитаа до 15:00 заседание перенесли на 22 июня.

Ранее Крысин объявил отвод прокурору Игорю Земскову, отметив, что он имеет отношение к лицу из "Партии регионов", с которым у Крысина в свое время был конфликт. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Крысина.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд отменил решение первой инстанции Крысина, согласно которому его приговорили к 4 годам условно по делу Еремея, и изменил приговор фигуранту на 5 лет заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Организатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072304
 
 
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Ураинский народ инстинктивно нашел правильный метод управления - прямое народовластие.
Уже 12 деятелей получают реальные сроки только благодаря тому, что саморганизовался народ.
все читаем сочинения Нестора Махно
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Крысин еще держатся молодцом. Многие во время судов потеряли дар движения и их на носилках - колясках доставляли.
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Адвокат, через "клиента", предложил объявить перерыв - необходимо согласовать позицию защиты... Вполне "законно". Претензий нет.. . "Согласования только, будут, с Кремлём... Если возникнут разногласия типа "я сам сидеть не буду!" - ждите "Новичка"...И виноваты в этом будут "хахлы", которые, не смогти доказать вину, уморили патриота России..."...
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Парашенко тоже на суде будет в обмороки падать. Придумает себе жестокую болезнь,как онищенко )) Они все такие убогие ,когда осветить их фонариком.Как клопы,разбегающиеся от наказания.
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ти диви, яка чуйність з боку судді. Пригадайте, як поранених добровольців з переломами кінцівок менти тягли на судові засідання, та ще майже вночі, суддям це тоді не заважало. Хоч би цьому щуру не дали втекти до 22 червня.
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что-то пиzдежом запахло, а ну давай ссылку.
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Вот если бы ещё проверили на какие "честно заработанные" деньги он приобрёл дом-дворец. 5 лет тюрьмы он отсидит, но этого бандюку мало. Надо конфисковать и имущество, заработанное на крови.
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Всё правильно, настоящий криминальный авторитет должен сидеть в тюрьме. А то что это за криминальные авторитеты которые не сидят в тюрьме.
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Тварь, ему стало плохо, а когда избивал людей и убивал, тебе хорошо было???
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На носаках его покатать что бы минут пять земли не касался,так сразу и полегчает.?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизатор титушек Крысин во время зачитывания обвинительного акта попросил перерыв из-за "плохого самочувствия"
 
 
 
 
 
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