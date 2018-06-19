 Организатор титушек Крысин во время зачитывания обвинительного акта попросил перерыв из-за "плохого самочувствия"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

"У меня вчера была температура под сорок. Я не говорил об этом, потому что не хотел срывать заседание. Но сейчас прошу перерыва", - сказал обвиняемый в суде.

Стороны в деле не выступили против технического перерыва.

Впрочем из-за того, что зал суда была рассчитаа до 15:00 заседание перенесли на 22 июня.

Ранее Крысин объявил отвод прокурору Игорю Земскову, отметив, что он имеет отношение к лицу из "Партии регионов", с которым у Крысина в свое время был конфликт. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Крысина.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд отменил решение первой инстанции Крысина, согласно которому его приговорили к 4 годам условно по делу Еремея, и изменил приговор фигуранту на 5 лет заключения.

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