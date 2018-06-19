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 Политика Украины
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 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза"

Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" (РФ) на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: "Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража, - Витренко

В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража выплаты $2,6 млрд.

В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе.

При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза"

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО

Апелляционный суд Швеции 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после подачи своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета пояснений и аргументов украинской компании.

В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

Источник: https://censor.net.ua/n3072303
 
   
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Жопы будут гореть как пламя мировой революции!
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Это ж именно то, чего кацлы ожидали от британского суда после применения ОВ в Солсбери?

А не... Они ж еще хотят 3 лярда Ялынковича получить через британский суд. Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6603
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От мертвого осла уши в сберкассе по нынешнему месту жительства Ялынковича. Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9574
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ну международный суд врядли такие аргументы воспримет.....а вот документы им овощ с Килей Азировим выдали в полном объеме. Там мы продуем..
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Вы продуете однозначно. Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6566 Потому шо не надо срать на суд и страну, от которых что-то хотите.
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Англійці, на відміну від німців, послідовні- от і не змогли разом жити в ЕС.
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Всё они могли... кацапы их оттуда выселили! Британцы, по своей дурости, не стали озвучивать факты подтасовки результатов голосования, боясь дискредитировать свои "референдумы"! Но это в стиле британцев - вляпываться во что-то, а потом с каменной мордой идти на виселицу
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Вихід з євроколгоспу нічим поганим для них не обернеться
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ну как сказать! валюта просела, показатели экономики снизились! всё же лучше всем вместе дела воротить, чем по-отдельности
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Вот не слушаете Сенатора,а я говорил после Голландии активы ГрязьПрома Британия Сожрёт...Дедушку слушать надо,КацаПсины
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Вижу зарево полыхающих пердаков на горизонте! Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 4501 Полыхает как у сопла ракеты!))
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Вот же ж уже забыли, как рашка может взять и новичком везде побрызгать, а потом сказать настамнет!
путен мстительная особь ((
А вообще, специально смотрела сегодня ВВС - ни слова про Украину - Сирия, Пакистан, Бельгия, легализация каннабиса в Канаде, футбол херов,- все, что хочешь, кроме того, что рашка продолжает убивать людей в Украине .
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не вичавлять то висмокчуть, не з пальця то з... Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9429
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та конфіскувати трубу північного потоку) грязьпром офігеєт.
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А пеця на радощах знизить тарифи на газ вдвічі Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8140
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это все благодаря юле. слава ей. если бы не ее контракт то Украина никогда бы не смогла добиться заморозки активов грязьпрома уже в трех странах
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От мені цікаво, а хтось буде вибачатись, що Юля задурно просиділа три роки? Хмара, що Юлю топив? Ющенко? Вони ж досі не втікли нікуди
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Зрадофилы, где вы? Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9581
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На афганских шахтеров дрочат.
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Радіти з таких новин якраз відгонить онанізмом. Ви що з того матимете?
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чем сильнее щимят "грязьпром" в мире, тем лучше. но тут назревает вопрос: хватит ли всего этого, чтобы выплатить все премии андруше кобельову и его хозяевам? там то всего 2,6 млрд...скорее всего не хватит.
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Согласен, нужно получать минимальную ЗП, а жить за откаты из Снегерии, за контракты, которые абсолютно не выгодны твоей стране...
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еще пару десятков млн. долл. премии можно выписывать керманичам Нафтогаза !!! пошло дело!
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ой, т.е опять на радостях можно лямов 20-30 раздать премиальных нафтогазу?
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Вечерний звон.... вечерний звон...
а суд унес бабло с "Газпром"...
А где то там в краю болот
Рабам Мокши шьют новый срок...
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Вяликия скреПОНОСы Плешивого Педофила еще спят.Хвутбол зырят....,Кстати Италия Бенито Муссолини выиграла чемпионат мира по футболу в 1934 году.Одну из игр сборная Италии проводила кажись в Неаполе на стадионе " Бенито Муссолини".Хде на РАБссии стадион имени "Плешивого Окурка" при жизни? Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8628
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Из окна смотрю в сторону Севера...
Кто в курсе шо это за ЗАРЕВО???)))))))
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Кто в курсе...в Кремле соблюдают меры пожарной безопасности?
Ну типа...Пусину кто то затушит? Или само пройдет?))
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целых $50 тыс? мощно
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и не только мокша, все, кроме Коболев & Co
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Ну так начинай молится на Коболева!)))
Он не хило истезает ватные пуканы)))
Даже Черный Повелитель курит в сторонке!))))
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всех объектов стоимостью свыше 50 тыс.
конечно мощно.
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2 лярда тоже больше 50 тыс. это просто чтобы канцтовары не описывать.
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Звичайно більше.
Майна у газпрома багато, все і опишуть.
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Най спочатку Газпром відповість яке в нього в Британщині майно водиться, а тоді побачимо що "опишуть"
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Зашибісь))) Щиро дякую Тобі, о великий Лондонський суд!!! Це вам не печерське лгбт)
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Так" Я не понял!!! Это что, английский суд наплевал на стокгольмский апелляционный????!!! Охренеть... Особенно после того, как российский наплевал на международный...
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Каков ответ - таков "привет"... "гибридное правосудие"...
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Немного наврал, Стадион Бенито Муссолини был построен а городе Турин,где играет ЮВЕНТУС..а не в Неаполе.
Sorry Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9256
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Жириновский Петербург 11 минут назад историческая фраза
"Это полный пиз...ц ! МЫ !!! Хохлам должны ! За газ!!! "
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ЄЄЄЄЄССС👍👍👍👍👍😎🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧👌👌👌
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Зуби у артистів геть повипадали,
Але це не має значення для нас.
Головне щоб взимку ми можливість мали
Одночасно всій Європі перекрити газ.
І беззубо посміхаясь ми отримуєм оргазм,
Уявляя, як планеті ми закру-чи-ва-єм газ...
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Эту дрянь они еще вроде в 2008 спели... а мы слепые котята все смеялись *братики какую смешную песенкупридумали*....тьфу ...ослепшие идиоты....
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То то русские-узкие Абрамович...Вексельберг...Дерипаска так спешно покидали Лондон))))
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Зрадная быдломасса ватников уже срёт на нафтогаз Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5198
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19 июня 1941 года начальник Гентаба РККА генерал Жюков приказал порезать всю КОЛЮЧУЮ проволоку от Балтийского до Черного моря.
Єто типа в СССре не ждали ВНЕЗАПНОГО нападения нацисткой Германии через 3 дня...
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Він нступати готувався, тому і зняв загородження. Гітлер випередив Сталіна на 3 години.
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Кажуть шо на 2 години...Падъём в красной армии в 6 утра
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Срочно 46 млн долларов премии кобелеву и газ для населения по 20000 грн😂
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В городе Томск проживает моя двоюродная сестра по отцу.Газификация горожан Томска 8%....Денех нет...говорит Анна,но мы держимся...мы не нищая побежденная Германия. Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7110
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в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе.

Прочитай еще раз. Активы вроде ручек Паркер пока арестовывать не будут.
Источник: https://censor.net.ua/n3072303
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Читай текст АЛЕША...складывай буквы в слова))) а слова в предложения!!!)) А главное ... думай над смыслом прочтенного!

Бо вы АЛЕНИ уже за...ли!!!
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А я давно пишу, что главный враг Раши - Англия. Вот это влип Газпром. Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8346
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Сообщаю Зрадофилам України,...Петро Алексеевич Порошенко забрав УСИ гроши Нафтогазу соби на карман...
Швейцария,Голландия та Британия передали уси гроши вкрадениі у ГрязьПРОМу на розвиток Канфетного БИЗНЕСУ.... Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6154 Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на території Великої Британії за клопотанням "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6154в усьому Світі
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Ну,кацапье по своему обыкновению побежит апеляцию подавать,искря задницами. Абсолютные неадекваты. В какой там следующей стране по плану аресты активов?
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Шутки Шутками,но ГрязьПрром попал на крутое бабло и по своему же ИСКУ...
Когда то знаменитый математик и философ Пифагор сказал удивительную фразу актуальную и сегодня.....
Сам баран,видал баранов,но ТАКИХ БАРАНОВ не ВИДАЛ...
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Англія рашу породила, вона її і пришкандечить!
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Це правда...цесаревич Олексій Романов правнук Королеви Британii
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Британія, руками підданих їхньої корони:- створила торгівлю Москви з Європою через Північне море;
- побудувала на Уралі металургійні заводи, за Петра І прихватизовані Демідовим;
- навчила тубульців у Московії розводити і прясти льон, аби купувати льняне прядиво для канатів;
- забезпечила Московії ринок для лісу і воску, з чого й почалася розбудова російської імперії;
- перша почала розвідку торгівельного шляху по Волзі в Персію.
Ніхто не звертав уваги, що гроші на геополітичні проекти в Івана Грозного з'явилися після експедиції Ченслора і появи Московської компанії? Отож! Перш ніж стати "бензоколонкою", вони були "лісопильнею".
Петро І почав Північну війну проти Швеції (яка його не чіпала) після відвідин Англії і Голландії, і єдиними двома країнами, які від тої війни реально виграли, були Англія і Голландія - обидві позбулися Швеції на торговому шляху через Балтику для російського лісу, металу і прядива (сировина для кораблів і зброї). Руками вщент розореної Москви позбулися. Здається, кацапи нині цим сильно пишаються, хіба ні?
Всі російсько-турецькі війни дивним чином послаблювали сировинний придаток Франці (Туреччину), що знову таки створювало профіт у першу чергу для Британії - Франція була її довічним конкурентом. А розширення Російської імперії на Захід припинилося після Кримської війни - коли англійці Росію дуже боляче луснули по носі, заборонивши їй мати на Чорному морі військовий флот.
Велич Росії, якою так пишаються кацапи, має цілком конкретну причину - економічні інтереси Великої Британії. Тож саме Британія має всі підстави сказати щось типу: "Я тебе породив - я тебе і уб'ю".
Не варто забувати про це.
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И ни одного зрадофила ольгинского...,листают методички...
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Ющенко! Хмара! Коли будемо вибачатись перед Юлею! Це ж ви Юлю топили на суду. Юля відсиділа задурно три роки. Альо!
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Ниче, теперь она злее и решительней будет. Будет сукам возмездие. Злое, но справедливое.
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РАБссия подняла процентную ставку НДС на 2 %,с 18 до 20 %,а это всё...сливай воду...,любой бизнес на РАБссии не выгоден даже с учим доставки продукта потребителю за беслатный бензин...
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Че-то не особо вериться что у Газпрома в Англии всего 50 тыс. долларового имущетсва
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Это минимальная сумма, которой есть смысл заниматься судебным исполнителям. А там активов намного больше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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