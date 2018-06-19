 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража выплаты $2,6 млрд.
В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе.
При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
Апелляционный суд Швеции 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после подачи своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета пояснений и аргументов украинской компании.
В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.
А не... Они ж еще хотят 3 лярда Ялынковича получить через британский суд.
путен мстительная особь ((
А вообще, специально смотрела сегодня ВВС - ни слова про Украину - Сирия, Пакистан, Бельгия, легализация каннабиса в Канаде, футбол херов,- все, что хочешь, кроме того, что рашка продолжает убивать людей в Украине .
а суд унес бабло с "Газпром"...
А где то там в краю болот
Рабам Мокши шьют новый срок...
Кто в курсе шо это за ЗАРЕВО???)))))))
Ну типа...Пусину кто то затушит? Или само пройдет?))
Он не хило истезает ватные пуканы)))
Даже Черный Повелитель курит в сторонке!))))
конечно мощно.
Майна у газпрома багато, все і опишуть.
Гибридное правосудие!))))
Sorry
"Это полный пиз...ц ! МЫ !!! Хохлам должны ! За газ!!! "
Але це не має значення для нас.
Головне щоб взимку ми можливість мали
Одночасно всій Європі перекрити газ.
І беззубо посміхаясь ми отримуєм оргазм,
Уявляя, як планеті ми закру-чи-ва-єм газ...
Єто типа в СССре не ждали ВНЕЗАПНОГО нападения нацисткой Германии через 3 дня...
Прочитай еще раз. Активы вроде ручек Паркер пока арестовывать не будут.
Источник: https://censor.net.ua/n3072303
Бо вы АЛЕНИ уже за...ли!!!
Швейцария,Голландия та Британия передали уси гроши вкрадениі у ГрязьПРОМу на розвиток Канфетного БИЗНЕСУ.... в усьому Світі
Когда то знаменитый математик и философ Пифагор сказал удивительную фразу актуальную и сегодня.....
Сам баран,видал баранов,но ТАКИХ БАРАНОВ не ВИДАЛ...
- побудувала на Уралі металургійні заводи, за Петра І прихватизовані Демідовим;
- навчила тубульців у Московії розводити і прясти льон, аби купувати льняне прядиво для канатів;
- забезпечила Московії ринок для лісу і воску, з чого й почалася розбудова російської імперії;
- перша почала розвідку торгівельного шляху по Волзі в Персію.
Ніхто не звертав уваги, що гроші на геополітичні проекти в Івана Грозного з'явилися після експедиції Ченслора і появи Московської компанії? Отож! Перш ніж стати "бензоколонкою", вони були "лісопильнею".
Петро І почав Північну війну проти Швеції (яка його не чіпала) після відвідин Англії і Голландії, і єдиними двома країнами, які від тої війни реально виграли, були Англія і Голландія - обидві позбулися Швеції на торговому шляху через Балтику для російського лісу, металу і прядива (сировина для кораблів і зброї). Руками вщент розореної Москви позбулися. Здається, кацапи нині цим сильно пишаються, хіба ні?
Всі російсько-турецькі війни дивним чином послаблювали сировинний придаток Франці (Туреччину), що знову таки створювало профіт у першу чергу для Британії - Франція була її довічним конкурентом. А розширення Російської імперії на Захід припинилося після Кримської війни - коли англійці Росію дуже боляче луснули по носі, заборонивши їй мати на Чорному морі військовий флот.
Велич Росії, якою так пишаються кацапи, має цілком конкретну причину - економічні інтереси Великої Британії. Тож саме Британія має всі підстави сказати щось типу: "Я тебе породив - я тебе і уб'ю".
Не варто забувати про це.