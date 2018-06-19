 Освобождение Сенцова: Ирина Геращенко напомнила Пескову, что Савченко помиловали без ее личного обращения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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"Пресс-секретарь Путина Д.Песков заявляет, что О.Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании" намекая, что Олег должен обратится к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О. Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает.

В то же время, должна напомнить, что для помилования Н. Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - спрашивает Геращенко.

"Выражаю возмущение срывом договоренностей о посещении украинской омбудсвумен Л. Денисовой украинских заложников. Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим нашим пленникам,несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и примерной датой. И в последнюю минуту - нет, и без объяснений..." - отметила первый вице-спикер Верховной Рады Украины.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.