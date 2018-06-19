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Все про:Будапешт (19) Венгрия (629) Мукачево (265) поезд (639) Укрзализныця (1363) Кравцов Евгений (55)

 До конца лета будет запущен поезд Мукачево - Будапешт, - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" планирует до конца лета 2018 года запустить прямой поезд по маршруту Мукачево - Будапешт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов .

"До конца лета, за два месяца, євроколией должны  запустить обещанный поезд Мукачево – Будапешт", - написал он.

По его словам, в 500 м от железнодорожного вокзала станции "Мукачево" также будет построена отдельная посадочная платформа, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовывается проект и прорабатывается вопрос графика движения поезда и тарифы.

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"Кроме новой платформы, будут приведены в порядок около 40 км евроколеи. В перспективе - прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза", - отметил он.

Кравцов утверждает, что новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов.

"400-км маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньїредьгаза", - подытожил и. о. председателя правления "Укрзализныци".

Проезд в поезде во втором классе будет стоить 711,84 грн, а в первом - 1043,62 грн.

До конца лета будет запущен поезд Мукачево - Будапешт, - Кравцов 01
До конца лета будет запущен поезд Мукачево - Будапешт, - Кравцов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072297
 
 
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