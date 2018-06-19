 Минюст отказался восстанавливать в должности главы ГСЧС Бочковского, - адвокат Енич

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Владимир Енич, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ГСЧС Бочковский просит Минюст о своем принудительном восстановлении в должности

"Они (Минюст) отказали в открытии производства в связи с тем, что якобы взыскание зарплаты должно исполняться органами Государственной казначейской службы, а на решение о восстановлении они просто "закрыли глаза". Мы эти действия обжаловали", - сообщил он.

Адвокат отметил, что в случае открытия производства исполнительная служба Минюста обязана была бы 2 раза оштрафовать министра внутренних дел Арсена Авакова и инициировать открытие уголовного производства за неисполнение решения суда.

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Ранее Бочковский обратился в Кабмин с требованием восстановить его в должности главы ГСЧС.

27 апреля утром восстановленный в должности главы ГСЧС Бочковский пытался попасть на рабочее место.

С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Накануне Бочковский подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.