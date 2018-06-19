 Полиция открыла уголовное дело по факту избиения сотрудников ГПСУ в кафе Мариуполя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.

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Отмечается, что 17 июня около 23:00 на линию 102 поступило сообщение о драке в мариупольском кафе. На место были направлены наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Установлено, что между группой посетителей и охраной заведения произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.