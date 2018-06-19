 "Человек умирает. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает": российские деятели культуры попросили Путина помиловать Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
Обращение подписали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь", - сказано в письме.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.
Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.
Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.
Свободу Українцям - заручникам уйла!
Этой теме была посвящена редакционная статья газеты «Нью-Йорк таймс», опубликованная 18 июня.«Олег Сенцов уже более месяца голодает в отдаленной сибирской исправительной колонии, чтобы напомнить президенту России, что его дорогостоящее спортивное шоу не уничтожит список преступлений Кремля», - напоминает автор статьи и продолжает:
«Сенцов, 41-летний уроженец Крыма, участвовал в кинофестивале и работал над своим вторым художественным фильмом, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году.Он был арестован и осужден, вместе с тремя другими жителями Украины, по обвинению в «терроризме». Он якобы состоял в заговоре, чтобы «взорвать статую Ленина» и «поджечь дверь российской политической партии».Сенцов сказал, что его избивали, требуя признаний; в ходе судебного процесса главный свидетель против него отказался от показаний, заявив, что он был подвергнут пыткам.В духе лучших традиций советской эпохи, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, и в настоящее время он находится в самой северной тюрьме России. 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить около 70 украинских политзаключенных в России».Как отмечает американское издание, «дело Сенцова» получило международный резонанс.«Выдающиеся режиссеры, российские и мировые, заявили о своей поддержке Сенцова; Европейский союз назвал это дело «нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости»; в минувший четверг (14.06) Европейский парламент принял резолюцию, требующую немедленного освобождения Сенцова и других украинских заключенных. Президент Эммануэль Макрон из Франции говорил об этом деле с президентом Путиным.
«Только режим Путина несет ответственность за нападение на Украину, на пытки и фальшивый процесс Сенцова… Сенцов рискует жизнью, чтобы привлечь внимание ко всему этому. Он и истина, которую он провозглашает, заслуживают полной поддержки Запада, независимо от того, что происходит на стадионах России...».
Щось вони не сповістили її про цей лист...
Чи може вона не схотіла підписувати лист до )(уйла?
Будь проклят Путлер и все кто его поддерживает.