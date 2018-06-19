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Все про:корабль (951) Крым (20195) суд (21026) Горбенко_Владимир (8)

 Суд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма

Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд во временно оккупированный Крым капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.

Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей Горбенко на 60 дней: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суду, не посещать временно оккупированный Крым.

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Свое ходатайство он мотивировал тем, что в отношении Горбенко расследуется уголовное производство по ч 1 ст. 249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), а сам подозреваемый может скрываться от следствия, уничтожить или исказить доказательства.

Следственный судья Дмитрий Гюнтер отклонил ходатайство прокурора, указав, что согласно закону, он должен подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

"Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна "Норд" Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексированном Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного вылова рыбы", - отмечается в сообщении.

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Согласно документу, на борту "Норда" находились недействительные судовые документы, выданные оккупантами в Крыму.

"Горбенко без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря ... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька), для ее дальнейшей реализации", - говорится в материалах суда.

Своими действиями капитан "Норда" нанес ущерб почти на 97 тыс. грн.

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В постановлении суда отмечается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупантами, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072284
 
 
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уже сруцкие по ртр разгоняют эту инфу.. мля ... сто проц дали бабло этому судье .. портнов и ко рулит с_ки ... чё делать ?
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Порошенко аплодирует стоя и от удовольствия причмокивает. Суды--это его парафия.
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"Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире!" (с)
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Суди теж "рехвормовані"?! Суддя напевно з тих, хто пройшов кваліф-комісію і довічно буде судити "Ім"ям України"?! Порохоботи, як вам таке "петровське кривосуддя"?! Суд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3528
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Твари реформированные, а наших моряков мордуют в мордоре.
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Тут потрібно когось вигнати з роботи: або прокурора за неправильне подання або суддю за непрофісіоналізм. Якщо ніхто за такі діяння відповідати не буде своєю посадою, то бардак буде вічно.
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без коментарів ! Суд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2191- вітання "оновленій" судовій системі .
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А почему, интересно, Россия оставляет за собой исключительное право - "еб.ть всем мозги..."? Почему этим же не имеет права заняться Украина?!Вот, в пределах разумного, мы и "е.м"... В чём проблема? "Главное - не толщина члена и его длина... Главное - умение им работать... " ("Записки ёбар.", неопубликованное...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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