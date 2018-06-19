 Суд отказался продлить капитану арестованного судна "Норд" Горбенко запрет на посещение оккупированного Крыма

Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей Горбенко на 60 дней: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суду, не посещать временно оккупированный Крым.

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Свое ходатайство он мотивировал тем, что в отношении Горбенко расследуется уголовное производство по ч 1 ст. 249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), а сам подозреваемый может скрываться от следствия, уничтожить или исказить доказательства.

Следственный судья Дмитрий Гюнтер отклонил ходатайство прокурора, указав, что согласно закону, он должен подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

"Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна "Норд" Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексированном Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного вылова рыбы", - отмечается в сообщении.

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Согласно документу, на борту "Норда" находились недействительные судовые документы, выданные оккупантами в Крыму.

"Горбенко без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря ... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька), для ее дальнейшей реализации", - говорится в материалах суда.

Своими действиями капитан "Норда" нанес ущерб почти на 97 тыс. грн.

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В постановлении суда отмечается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупантами, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.