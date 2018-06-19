 Москалькова заявила об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опять ничего не произошло. Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести, - Денисова о посещении украинских политзаключенных в РФ

В понедельник омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключенных. Во вторник Л.Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.