 Москалькова заявила об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.
Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.
"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.
В понедельник омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключенных. Во вторник Л.Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.
а еще же нужен будет "дорожный компас" к карте ...
... короче они таки Сенцова домучают до конца.