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 Москалькова заявила об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник провела встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой, омбудсмены утвердили дорожную карту посещения заключенных двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.

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В понедельник омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключенных. Во вторник Л.Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Источник: https://censor.net.ua/n3072282
 
 
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Ублюдочная мусорская мужебаба с полностью отсутствующей собственной рабочей инициативой и свободой дествий.
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Шо вы хотите от этой рязанской свиноматки?! Она нихрена не решает. Какую то карту уже выдумали...
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вчерашняя ихняя "дорожная карта" оказалась просто учебно-тренировочной и неожиданно порвалась ...
а еще же нужен будет "дорожный компас" к карте ...
... короче они таки Сенцова домучают до конца.
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Это первое подтверждение о договоренности. Ранее Денисова несколько раз говорила, что она круто договорилась. Вот теперь посмотрим.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМоскалькова заявила об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине
 
 
 
 
 
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