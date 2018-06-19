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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (22067) митинг (2249) столкновения (426) Геращенко Антон (915)

 Столкновения под Радой устроили провокаторы, у нас все зафиксировано на десятках видеозаписей, - Геращенко

Среди участников митинга под Верховной Радой во вторник, 19 июня, были провокаторы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Сегодня утром мы не ожидали никаких агрессивных действий. Внезапно на призыв, чей именно, - это еще сейчас будет устанавливаться, в толпе агрессивные начали "выдергивать" сотрудников полиции... На сегодняшний день продолжаются переговоры о том, чтобы эта акция была закончена мирно. И могу сказать, что эти действия (столкновения под Радой. – Ред.) будут квалифицированы как нарушение законодательства: никому не разрешено бить работников полиции, задача которых охранять общественный порядок. Мы не допустим дальнейшей эскалации насилия в отношени полицейских", - сказал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В то же время онотметил, что на протяжении дня будут изучаться видеозаписи ради установления виновников столкновения. 

"У нас все зафиксировано на десятки видеозаписей", - сказал Геращенко.

При этом он не исключил, что среди участников митинга были провокаторы.

"У нас есть информация, что в этом митинге есть люди, которые специально решили его использовать ради провокаций. Мы эти провокации будем пресекать", - заявил депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072281
 
 
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агенты кремля и шатуны, говори прямо
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Були напевно і свідомі провокатори. Але в нас дуже багато дурнів, які називаються "корисний ідіот" Як правило, вони і є рушійною силою для недалеких в розумовому плані громадян.
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Без Каплина тут не обошлось! Сегодня на интере отчитается.
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Були шатуни, була й уся шатунно-поршнева група. 15426378.
За темою: ненавиджу совкоаВґанців.
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все кто против власти правокаторы как вы с яныком похожи это просто пиздец
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ну хотя б одну-две из десяти покажите?
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Каплин за деньги организовал быдло, а теперь быдланы пойдут под суд.....дебилы бля (с)
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Говорящий телепузик снова в деле? Я не пойму что он постоянно лезет со своими заявлениями он вообще кто? Или он у нас роль Жирика выполняет?
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сказал бы кто проплатил и кто организовал пускай люди знают .а то какието мифические провокаторы как всегда
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ВСЕ кто ПРОТИВ , являются ПРОВОКАТОРАМИ !!
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Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете "The Washington Post" Чтоб победить коррупцию Порошенко достаточно одного патрона в пистолете. Приставит к виску, бах, коррупция побеждена.
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напевно , АнтошГ , саме це і мав на увазі ? Сутички під Радою влаштували провокатори, у нас усе зафіксовано на десятках відеозаписів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1766
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Конечно, провокаторы. Народ уважает депутатов и очень бы расстроился, если бы их всех растерзала разъяренная толпа провокаторов.
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"Сегодня утром мы не ожидали никаких агрессивных действий .Источник: https://censor.net.ua/n3072281 - бо інакше б , як завжди , під ВР зігнали тисячі мусорів ?
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спрятали свои морды, надели шапки, глаза опустили - нанятые титушки и бандюки.
Против чего протестуют, против pflth;rb янтарокопателей? Добродомов разворачиват свое знамя.
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При Януковиче было разрешено бить правоохранителей, почему нельзя при Порошенко? Те и те били мирных граждан, мирные гражданне били их. В чем разница?
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Гумовий виріб, йшов би ти збирати жуків на картопляних ланах. Сутички під Радою влаштували провокатори, у нас усе зафіксовано на десятках відеозаписів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5629
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Какой ты умный, толерантный, культурный. А по теме что?
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Кацапе, прі_янковщЄ вся ця "аВґанська" шушара мовчала й нічого не вимагала.
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Ну афганцы воевали за СССР, а Чернобыльцы всем жопы прикрывали и тем кто был в то время детьми. Они при чем?
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"Чорнобильці" вже всі мертві. В часи "янковоЩя" (ваш земляк) було врізано до нуля пільги "чорнобильцям" (з формулюванням: виплачувати лише тоді, якщо в бюджеті будуть гроші). Але вся ця бидлота це проковтнула, жодних протестів. А тут раптом вони стали "сміливі".
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Тема хороша,а ватників і зрадофілів немає.
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ну все він правильно каже...звичайно не було б провокаторів з їх "урізанням пільги, ротердамами+, захмарними комунальними тарифами, штучно здевальвованої гривнею і т.д." - не було б й сутичок під радою...
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"Столкновения под Радой устроили провокаторы из ВР , АП и Кабмина .." - Геращенко

так , напевно , буде вірніше ...
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Ага провокаторы, скажите опять, что тут Российские спецлужбы мутят а не голодные и требующие справедливости шахтеры. Когда уже вся страна подымится и снесет это правительство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтолкновения под Радой устроили провокаторы, у нас все зафиксировано на десятках видеозаписей, - Геращенко
 
 
 
 
 
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