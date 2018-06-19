 Столкновения под Радой устроили провокаторы, у нас все зафиксировано на десятках видеозаписей, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Сегодня утром мы не ожидали никаких агрессивных действий. Внезапно на призыв, чей именно, - это еще сейчас будет устанавливаться, в толпе агрессивные начали "выдергивать" сотрудников полиции... На сегодняшний день продолжаются переговоры о том, чтобы эта акция была закончена мирно. И могу сказать, что эти действия (столкновения под Радой. – Ред.) будут квалифицированы как нарушение законодательства: никому не разрешено бить работников полиции, задача которых охранять общественный порядок. Мы не допустим дальнейшей эскалации насилия в отношени полицейских", - сказал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В то же время онотметил, что на протяжении дня будут изучаться видеозаписи ради установления виновников столкновения.

"У нас все зафиксировано на десятки видеозаписей", - сказал Геращенко.

При этом он не исключил, что среди участников митинга были провокаторы.

"У нас есть информация, что в этом митинге есть люди, которые специально решили его использовать ради провокаций. Мы эти провокации будем пресекать", - заявил депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО