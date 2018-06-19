 Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ

Свою версию случившегося администрация RedCups разместила на странице заведения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"17 июня в 9 часов вечера к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и ... алкогольные коктейли. В 10 часов зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале "Лаунж" с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполя меморандуму, мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбу охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.

При этом в заведении отмечают, что с гостями разговаривали на языке их общения: "Той части компании, которая говорила по-русски - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке".

Далее, по словам администрации заведения, один из клиентов попросил принести меню на украинском языке, на что персонал, ввиду отсутствия такового, предложил устно перевести состав блюд и напитков. Данный факт, как утверждают в RedCups, вызвал агрессивную реакцию со стороны гостей, и их попросили покинуть заведение.

"На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую", - рассказали представители кафе, подчеркнув, что соответствующие видеодоказательства уже переданы в полицию.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.