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Все про:Госпогранслужба (2850) драка (1635) конфликт (676) Мариуполь (3513) пограничники (1084)

 Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ

В кафе Мариуполя, где 17 июня в результате конфликта с охраной заведения были избиты сотрудники Госпогранслужбы, изложили свою версию инцидента.

Свою версию случившегося администрация RedCups разместила на странице заведения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг.", - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе. ВИДЕО+ФОТО

"17 июня в 9 часов вечера к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и ... алкогольные коктейли. В 10 часов зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале "Лаунж" с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполя меморандуму, мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбу охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.

При этом в заведении отмечают, что с гостями разговаривали на языке их общения: "Той части компании, которая говорила по-русски - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке".

Далее, по словам администрации заведения, один из клиентов попросил принести меню на украинском языке, на что персонал, ввиду отсутствия такового, предложил устно перевести состав блюд и напитков. Данный факт, как утверждают в RedCups, вызвал агрессивную реакцию со стороны гостей, и их попросили покинуть заведение.

"На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую", - рассказали представители кафе, подчеркнув, что соответствующие видеодоказательства уже переданы в полицию.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072275
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
шо за хрень!
у них, что камер наблюдения нет?
щас они уже, вроде, повсюду.
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Он же написал, что передали видеоматериалы
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пропустил...сорри.
всё равно как-то мутно, обычно выкладывают достаточно быстро, тот же день.
а тут тянут резину.
у них что и копий не остаётся?
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администрация "крутую" отмазку написала... Ишь, нельзя мороженное с алкоголем заказывать (даже если это правда).. а уж отсутствие меню на украинском - спалило их с головой: такой нелепой отмазки только в рузьком мире и сочинять можно.
Далее - смотрим коменты под заметкой в ФБ: сплошная русьня и родственники администрации пишут - негативные коменты моментом затирают.
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это уже не педерастов по Крещатику гонять. Сепары в Марике и вломить могут.
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карочь это гавно3,14дарское кафе должно сгореть нах вместе с сепарскими 3,14дарами в нем работающими.
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сепарский ганделик в ватном Марике полном коллаборантов
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своих зовешь после прайда, птица-говорун?
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казламордый лапоть, марш в сызрань домой!
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алень, быстро признался: путен - ху@ло? Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ - Цензор.НЕТ 5081
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блин подполковник привёл бабу пресс-офицера, думал напою и трахну, а тут обломилось..... ещё и ряху начистили..... и вот таких по всей Украине бегают права качают....
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Поверь - всем похер что там хотел с бабой пресс-офицером сделать подполковник!!! Но никому не похер что вонючее сепарское быдло подняло грязную морду в Украине и начинает опять творить что хочет!
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Ваня Стасик, а тебе бы только пердолить.
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он на коленях, его пердолят, а оно только мечтает...
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А тебе обидно - ТЕБЕ такое тоже "в облом" , "ваще по жизни...". Как тут не расстроиться...
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Дебилы с двух сторон, пора начинать вести себя как люди.
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Васятка, а где ты среди жрущих водяру и ее наливающих видел культуру?
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дык я не о пострадавших, а обобщаю феномен пьянства
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Слабое у нас государств,а где СБУ? где военный патруль в прифронтовом городе? Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ - Цензор.НЕТ 9660
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Ещё раз подтверждаешь свою оценку, как идиота - какое отношение имеет СБУ к "военному патрулю"?!... Насмотрелся фильмов в ракурсе "В августе 44-го"?"
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представляю как администрация столовки искала в Марике комп с украинской раскладкой на клаве и человека со знанием украинского языка что бы набрал эту фигню Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ - Цензор.НЕТ 9552
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поздняк отмазываться, сепаратюга, даже если есть видео, подтверждающее твои слова.... Гости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ - Цензор.НЕТ 4382 здесь это работает именно так...
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Та че вы на сбу надеетесь? У нас тут шобло стахановских петухов тоже из себя блатных корчили. Пропали без вести и все...
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я чтото не помню случая, когда администрация ресторана с разу сказала бы: просим прощения, за грубость нашего персонала.
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администрация под себе подбирает персонал. а генделыками только быдлаки и заправляют.
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На самом деле вся эта история про то, что пора заканчивать создавать украиноязычную Украину и пора создавать ЕВРОПЕЙСКУЮ Украину за которую, кроме украиноязычных, погибали в Небесной Сотне и погибают сейчас на Донбассе русскоязычные Герои Украины - они в большинстве своем однозначно именно за ЕВРОПЕЙСКУЮ Украину, где уважаются права, в том числе языковые, всех граждан: и основного этноса, и русскоязычных, и венгров, и всех. В Бельгии в свое время, чтобы предотвратить распад страны по языковому принципу (а сначала ТОЖЕ пытались строить только Французкоговорящую (валлийский язык) Бельгию), ввели Голландский (фламандский) язык вторым государственным, а немецкому языку (которому ничего не угрожало - рядом Германия!!!!) предоставили статус регионального и СПАСЛИ СТРАНУ от распада по языковому принципу!!!!
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ваня пономаренка ты видать ученый или политрук?
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это чмо ольгинское на службе. а пока показательно хоть одну бадегу не спалят это не закончится Гості поводилися агресивно, один із них першим ударив охоронця, - адміністрація маріупольського кафе про конфлікт зі співробітниками ДПСУ - Цензор.НЕТ 1572
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Считаю, что всем сейчас необходимо отойти от ура-национализма и начать строить Единую Украину не по националистическим (под лозунгом: украинский язык превыше всего любой ценой), а именно по Европейским цивилизованным принципам - я категорически против того, чтобы когда все территориальные, экономические и правовые вопросы будут решены, чтобы языковый вопрос, который сейчас действительно стоит на 126 месте, не вышел на 1 место и не привел к тому, что было у Бельгии (не нужно спасать страну в последний момент - необходимо всё сделать цивилизовано заранее!!!)
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Охрана! ресторана! избила клиентов. Жопа. Я никогда бы не поехал в такой город.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГости вели себя агрессивно, один из них первым ударил охранника, - администрация мариупольского кафе о конфликте с сотрудниками ГПСУ
 
 
 
 
 
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