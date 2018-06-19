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 Политика Украины, За рубежом
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 Песков о Сенцове: Общественный резонанс не повлияет на вступившее в силу решение российского суда

Общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

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Песков отметил, что в Кремле узнали об обращении деятелей культуры из средств массовой информации.

Ранее ряд деятелей культуры подписал письмо на имя президента РФ Владимира Путина в поддержку Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3072273
 
 
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ПРОИСШЕСТВИЕ Затоплено кладбище, на котором лежат родители Владимира Путина: http://federalcity.ru/index.php?newsid=3059
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Сатана Путин и сатана Песков пусть сдохнут, ублюдки, и пусть повыздыхает весь их род. Ох и животные...в Аду заждались этих выродков и знаки Вселенной об этом говорят.
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как не сделала, ловит же агентов "г" , "т" и т.д.
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пропустила укольчики - смотрю знаки тебе мерещатся...)))
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Жаль что Украина до сих пор в войне и не сделала реальную структуру аналог МОССАД. Хрен бы кто глумился, и сто раз думал что сказать и чем ему это потом аукнется.
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Да, новость в духе "спецотряд украинской разведки высадился на Ямало-Ненецком полуострове, разгромил охрану, освободил Сенцова (и заодно выпустил остальных заключённых, которые довершили разгром и обмотали развалины ментовскими кишками), после чего успешно эвакуировался на стелс-геликоптере" - это была бы мощнейшая оплеуха свинособакам.
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Города Крыма без днепровской воды,это как Крым без Украины
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хуйло хоче отримати щось за Сенцова, і посилає "меседжі" через свою піську-з-вусами!
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Деятели культуры в руSSo-фашистской паРАШЕ??? Ну вы даёте!!! Где путлеростан, а где культура!?!?
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На сколько сантиметров Песков ниже Путина? Песков о Сенцове: Общественный резонанс не повлияет на вступившее в силу решение российского суда - Цензор.НЕТ 6171
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У этого рыжего негодяя редкий "дар"от Дьявола -быть проституткой от природы,всей душой.Честный человек, произнесший хоть одну сотую,от сказанного Туалетным Ершиком,уже бы наверное задумался о самоубийстве от стыда,вот только не этот ублюдок...
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Пескову ничего не поможет - эпический долбоёб Пєсков про Сенцова: Громадський резонанс не вплине на рішення російського суду, що набуло чинності - Цензор.НЕТ 5389
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В России нет суда, а есть российское судилище. Как надо в кремле так и посудят.
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Запросто можна було б цього кацапського ублюдка тут не цитувати...
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З мови дипломатів на людську: нам, кацапам, і не таке прощалося. насирали на стіл "оон", а всі казали, що то лише несвіжі троянди, вбивали тисячі чеченців, а всі казали, що проблема лише в тому, що в концтаборах для чеченців нема теплих туалетів. Коротко: "пЄсков сказав "ідіть_д о__ д у п и".
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Хероя Нади Савченко не хватило. Теперь нужен Сенцов. Гулять по граблям хорошее развлечение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о Сенцове: Общественный резонанс не повлияет на вступившее в силу решение российского суда
 
 
 
 
 
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