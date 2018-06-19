 Песков о Сенцове: Общественный резонанс не повлияет на вступившее в силу решение российского суда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Актеров Театра.doc задержали в центре Москвы за раздачу листовок в поддержку Сенцова. ФОТО

Песков отметил, что в Кремле узнали об обращении деятелей культуры из средств массовой информации.

Ранее ряд деятелей культуры подписал письмо на имя президента РФ Владимира Путина в поддержку Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.