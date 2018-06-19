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 Киевские новости, Общество
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Все про:дети (3152) Киев (16042) Минюст (1300) регистрация (206) новорожденные (22)

 Минюст запустил в Киеве пилотный проект по онлайн-регистрации новорожденных прямо в роддоме

Министерство юстиции запустило пилотный проект по обеспечению регистраторов в роддомах современными планшетами. Оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет, не выходя из палаты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", об этом сообщили в Минюсте.

Благодаря планшетам можно будет мгновенно направить сведения для проведения неотложной государственной регистрации малыша и регистрации места жительства, подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка. Даже записаться в электронную очередь в детский сад.

Регистраторы будут приходить к роженицам с планшетами и помогать оформить необходимые документы, не выходя из больничной палаты.

Отметим, что свидетельства о рождении формируются в электронном виде, а получить бумажный вариант можно на следующий день в роддоме, заказав доставку курьером или лично посетить любой отдел ЗАГС в Украине.

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Ранее сервис по получению свидетельства о рождении в роддоме занимал сутки, сейчас это можно сделать за несколько минут, буквально, возле постели молодой мамочки.

Проект стартовал пока в Киеве и дальше к нему будут присоединяться медицинские учреждения в областных центрах.

Напомним, что проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в роддоме стартовал в августе 2015 года. Сейчас эта услуга доступна в 472 роддомах во всех уголках страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3072267
 
 
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а онлайн регистрацию зачатия не запустили?
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В Дании уже давно в роддомах дают новорождённым персональный номер с которым человек живёт всю жизнь
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМинюст запустил в Киеве пилотный проект по онлайн-регистрации новорожденных прямо в роддоме
 
 
 
 
 
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