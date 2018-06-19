 Минюст запустил в Киеве пилотный проект по онлайн-регистрации новорожденных прямо в роддоме

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", об этом сообщили в Минюсте.

Благодаря планшетам можно будет мгновенно направить сведения для проведения неотложной государственной регистрации малыша и регистрации места жительства, подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка. Даже записаться в электронную очередь в детский сад.

Регистраторы будут приходить к роженицам с планшетами и помогать оформить необходимые документы, не выходя из больничной палаты.

Отметим, что свидетельства о рождении формируются в электронном виде, а получить бумажный вариант можно на следующий день в роддоме, заказав доставку курьером или лично посетить любой отдел ЗАГС в Украине.

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Ранее сервис по получению свидетельства о рождении в роддоме занимал сутки, сейчас это можно сделать за несколько минут, буквально, возле постели молодой мамочки.

Проект стартовал пока в Киеве и дальше к нему будут присоединяться медицинские учреждения в областных центрах.

Напомним, что проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в роддоме стартовал в августе 2015 года. Сейчас эта услуга доступна в 472 роддомах во всех уголках страны.