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Все про:Минюст (1300) суд (21026) Петренко Павел (657) право (55)

 2 300 граждан Украины оправдали в судах при поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи, - Петренко

При помощи адвокатов бесплатной правовой помощи 2300 украинских граждан были оправданы в судах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Минюста Павел Петренко.

"Для меня очень важна цифра, которая отвечает на вопрос, нужно ли было внедрение системы бесплатной правовой помощи (БПП). 2300 украинских граждан были оправданы по делам, где их представляли адвокаты БПП. Это 2300 жизней, которые не были сломаны правоохранительной системой", - сказано в сообщении.

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2 300 граждан Украины оправдали в судах при поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи, - Петренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072261
 
 
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А свидетели ботоксного канцлера другого мнения о нашем правосудии.
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этого тоже бесплатный адвокат защищал?

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Петренко лучше бы уже прятаться и не высовыватся. Нарейдерствоали за 4 года. чёрные нотариусы, адвокаты, риэлтеры сколько беды и горя принесли в Украину. А в Эстонии уже лет 15 работает электронное администрирование....но это же Рейдерам не выгодно. к ответу АнтиНародных с Кулявлобом............
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так какой там у нас процент обвинительных приговоров?
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это не к этому.....он схемы придумывает типа "современные"..........
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Встречал цифры, что при сталине было больше оправдательных приговоров, чем сейчас..
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а тепер трошки простіше

зараз Мінюст хоче "приструнити" адвокатуру, яка в Україні (як не дивно) насправлі незалежна від державних службовців...
вся ця бравада й пафосні слова найближчим часом мають "перерости" в доволі таки "грошовитий закон", де будуть т.з. "державні адвокати" (тільки не плутати з ПБПД - те що він городить в тексті - ніякого відношення до реальності немає, від слова "зовсім").хоча вони будуть безоплатні ,але свідоцтво буде їм видавати "колективний петренко"...потім ноу-хау буде що в судах зможуть бути представниками тільки "державні адвокати", які вже будуть залежні від "умовного мінюсту"...як думає п. Патренко, якого адвоката буде легше "нагнути" в "потрібній справі", той який не залежить від мінюсту, чи тому щодо якого мінюст зможе порушити дисциплінарне провадження...

до речі, виправдовувальні вироки в Україні становлять 0,36 % (дані за 2016 рік).

а тут такий весь Петренко й його адвокати "всі справи" виграють?!
цирк...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2 300 граждан Украины оправдали в судах при поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи, - Петренко
 
 
 
 
 
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