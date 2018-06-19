 2 300 граждан Украины оправдали в судах при поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Минюста Павел Петренко.

"Для меня очень важна цифра, которая отвечает на вопрос, нужно ли было внедрение системы бесплатной правовой помощи (БПП). 2300 украинских граждан были оправданы по делам, где их представляли адвокаты БПП. Это 2300 жизней, которые не были сломаны правоохранительной системой", - сказано в сообщении.

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