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 В ходе стычек под Радой пострадали трое полицейских, задержанный митингующий был пьян, - Крищенко

В результате стычек у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали трое полицейских. Один митингующий задержан по ст. 208 Уголовного кодекса по ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику полиции).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам у здания парламента.

"Трое (пострадавших правоохранителей. - Ред.). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это легкие повреждения", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на площади находится около тысячи митингующих. Один участник протестов был задержан, сейчас он находится в районном управлении.

"Его задержал уже следователь по ст. 208 Уголовного кодекса по ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику полиции). Был проведен тест. У него легкое состояние алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь. Если нуждается, то будет оказана и медицинская помощь", - добавил начальник полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072256
 
 
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А сам Крищенко кажись всегда в прострации и неадекватности.
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порхоботам поох дал приказ, лизнуть у дупу сдрыснуть в унитаз.
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реалист Киевлянин.ю ты не истери, даже если работа такая ублюдочная, оправдывай себя глядя на жизнь соседей. родственников.......ущербность мозгами это судьба для тебя.))))
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Человек был пьян?😱Расстрелять на месте. Он же не педик.😀
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Чому ніхто з них не каже, яка в нього зарплата, чи пенсія та про які саме льготи йдеться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе стычек под Радой пострадали трое полицейских, задержанный митингующий был пьян, - Крищенко
 
 
 
 
 
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