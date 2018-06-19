 В ходе стычек под Радой пострадали трое полицейских, задержанный митингующий был пьян, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам у здания парламента.

"Трое (пострадавших правоохранителей. - Ред.). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это легкие повреждения", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на площади находится около тысячи митингующих. Один участник протестов был задержан, сейчас он находится в районном управлении.

"Его задержал уже следователь по ст. 208 Уголовного кодекса по ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику полиции). Был проведен тест. У него легкое состояние алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь. Если нуждается, то будет оказана и медицинская помощь", - добавил начальник полиции.

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