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Все про:ГПУ (8714) Киев (16042) Одесса (4983) Нацполиция (7634) расследование (2283) Сарган (260) Стерненко (41)

 Расследование нападения на Стерненко передали киевской полиции, - Сарган

Заниматься расследованием дела о нападении на экс-главу Правого сектора Одессы Сергея Стерненко будет столичная полиция.

Уголовное производство по факту покушения на экс-главу одесского отделения Правого сектора Сергея Стерненко, в ходе которого погиб один из нападавших, забрали у одесской полиции и передали киевской. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение принято "в связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в том числе от народных депутатов Украины, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины".

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Дело будет вести главное следственное управление Нацполиции.

Она отметила, что досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось. 

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"Три недели назад произошло очередное покушение на меня, в результате которого я получил серьезные ранения левой руки. Один из нападавших скончался, второй получил ранения и был отпущен полицией на свободу. По сегодняшний день ему не сообщено о подозрении. Посредники / заказчики также не найдены. Теперь меня выписали из больницы. Это не значит, что рука уже полностью в норме, потому что еще месяц надо носить гипс и спицы в мизинце, принимать лекарства и проводить реабилитационные процедуры. Я возвращаюсь в Одессу, потому что: мне нечего скрывать и я буду всячески способствовать расследованию; закон и справедливость на моей стороне. Даже если кто-то в просторных кабинетах считает иначе; не собираюсь бросать общественную деятельность; меня вызвал следователь, и я приду к нему для участия в воспроизведении событий. И даже если следствие захочет в который раз сделать меня подозреваемым, я сам приду к ним и докажу свою невиновность в суде. Мы имеем право на жизнь. И имеем право на ее защиту. Эти гражданские свободы никто не сможет у нас отнять", - заявил Стерненко.

Расследование нападения на Стерненко передали киевской полиции, - Сарган 01

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3072244
 
 
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Кілька разів слухав п.Стерненка. Враження: цілком пристойна людина, що вміє висловити свою думу без лукавої мови. На відміну від тьми инших патріотів і депутатів. Утім, це враження від вербальної картинки. Не хотілося б, щоб воно було хибним.
А тепер: трухо-тролі! Вперед!!! Я чекаю на ваші "коментарі".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование нападения на Стерненко передали киевской полиции, - Сарган
 
 
 
 
 
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