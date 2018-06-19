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 Террористы на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов, - ГУР

Вследствие низкого уровня подготовки новоприбывших наемников 1 и 2 АК ВС РФ растет количество происшествий на передовых позициях российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"16 июня отсутствие взаимодействия между подразделениями одной из частей 1 АК привело к обстрелу соседних позиций и ранению двоих военнослужащих; 17 июня военнослужащие одной из частей 2 АК осуществили поджог полевого состава с целью сокрытия перерасхода боеприпасов", - сказано в сообщении.

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Кроме того в ГУР добавили, что в докладе высшему командованию командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3072243
 
   
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16 июня отсутствие взаимодействия между подразделениями одной из частей 1 АК привело к обстрелу соседних позиций и ранению двоих военнослужащих; 17 июня военнослужащие одной из частей 2 АК осуществили поджог полевого состава с целью сокрытия перерасхода боеприпасов", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3072243 ==== что , что ?одной из частей 1 АК привело к обстрелу соседних позиций и ранению двоих военнослужащих - этих варваров уже и военнослужащими называем ? Браво !
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что за глупость? Накой им скрывать?
Им премиальные тут платят за "боевые", которые подтверждаются именно большим расходом БК!
Скрывают недостачу, а не увеличение расхода. Не говоря уже о том, что у стволов тоже есть ресурс.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов, - ГУР
 
 
 
 
 
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