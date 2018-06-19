 Террористы на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
"16 июня отсутствие взаимодействия между подразделениями одной из частей 1 АК привело к обстрелу соседних позиций и ранению двоих военнослужащих; 17 июня военнослужащие одной из частей 2 АК осуществили поджог полевого состава с целью сокрытия перерасхода боеприпасов", - сказано в сообщении.
Кроме того в ГУР добавили, что в докладе высшему командованию командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности.
Им премиальные тут платят за "боевые", которые подтверждаются именно большим расходом БК!
Скрывают недостачу, а не увеличение расхода. Не говоря уже о том, что у стволов тоже есть ресурс.