 "Выйдете в туалет, обратно могут не пустить. И морды даже бьют", - в ОРДЛО жалуются на невыносимые условия в очередях на блокпостах оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у себя в Twitter сообщает пользователь Necromancer со ссылкой на пост-жалобу одного из жителей ОРДЛО.

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Так, человек пишет, что на блокпостах творится "бардак". Все люди независимо от состояния и возраста вынуждены по несколько часов ожидать своей очереди на выезд с оккупированной территории под палящим солнцем. При этом, чтобы люди не испытывали трудности, оккупанты просто предлагают им "не ездить".