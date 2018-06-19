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 Общество
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Все про:оккупация (6577) очередь (183) блокпост (170)

 "Выйдете в туалет, обратно могут не пустить. И морды даже бьют", - в ОРДЛО жалуются на невыносимые условия в очередях на блокпостах оккупантов

Жители оккупированных РФ территорий Донбасса высказывают свое недовольство по поводу очередей на блокпостах "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у себя в Twitter сообщает пользователь Necromancer со ссылкой на пост-жалобу одного из жителей ОРДЛО.

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Так, человек пишет, что на блокпостах творится "бардак". Все люди независимо от состояния и возраста вынуждены по несколько часов ожидать своей очереди на выезд с оккупированной территории под палящим солнцем. При этом, чтобы люди не испытывали трудности, оккупанты просто предлагают им "не ездить".

Выйдете в туалет, обратно могут не пустить. И морды даже бьют, - в ОРДЛО жалуются на невыносимые условия в очередях на блокпостах оккупантов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072241
 
 
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А есть ли возможность еще увеличить эти очереди, или скажем, убрать туалеты?
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да, пожалуй, и нет. Лыныры отменила все "лишние" маршрутки, запретила таксистам возить, нихрена не оборудовала. А люди всё равно лезут на сторону Хунты.
Тот случай, когда холодильник важней телевизора.
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А чому скавчать? Нехай бабці-даунбасітки з іконками заблокують ці блокпости "нашіхмальчіков"..
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Та й "шахтьори" могли б касками постукати об асфальт , та пристидити обдроченців..
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а шахтёры тут вообще как обосранные, только признаться стыдно. Была отличная пенсия, почет, стаж, лечение, путёвки всё такое, а теперь - путин собачий!
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А еще недавно вы были свободными людьми, ходили на свою бамбас-арену и прочие местные радости, никаких блокпостов, никто вас не ущемлял ни в чем... бараны тупоголовые
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ни хрена себе.. .аристократия.... "выйти в туалет!" ... (ссы в халоши... не хер шастать!)
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Вы сами себе выкопали яму Копайте дальше НЕХУЙ ШАСТАТЬ
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При этом, чтобы люди не испытывали трудности, оккупанты просто предлагают им "не ездить".

Тот редкий случай...
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Путенвведирасеяпамагии!!! Ублюдки ватные.
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Предлагаю установить на блокпостах фигуры Хутина и Пораженко. Пусть перемещенцы целуют их в знак благодарности за тот маразм, который происходит четвертый год войны. Гитлер со Сталиным просто дети в сравнении с нынешними великими комбинаторами. Один снабжает террористов бомбами, другой соцвыплатами и жрачкой. Такое ощущение, что всех все устраивает, только непонятно за что гибнут каждый день патриоты. Я знаю - За Рошэн!
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Не виражаємо ані наймешної азабоченасті...
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Сидите мрази на своих недоразвитых территориях. Это с вашего согласия к вам пришел блядский, "руцький мир". Хотите искупить вину, выйдете всем населением в городах и селах и гоните русскую нечисть со своей земли. Будут стрелять, грызите их зубами и давите голыми руками. Их в разы меньше. Но вам жрать хочется где подешевле и две пенсии получать. Так что не х.....уй шастать.
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И как нам стать? ане жи наши люди? Кушайте вату не обляпайтесь.
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... человек пишет, что на блокпостах творится "бардак". Это не правда. ЛЮДИ к себе не пустили рюзгемир, пустили лугандончане.
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А як романтично все починалось... Нехай щастить.

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Теперь живут на правах индейцев на диком западе.
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Да и вообще возникает вопрос - выбор сделан, не фиг колесить туда-сюда. Украина же для них враг.
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Даже поссать не пускать. Зато фашисты - в Киеве.
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А знаете, как ублюдки объясняют, что Украина свои пункты пропуска оборудовала, маршрутки организовала, мосты ремонтируют, а на лыныровский в Станице так и карабкаются по мосткам старушки?
а никак!!!! "Заткнись и не задавай вопросы!"
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Десь минулого року запитав мешканку Макіївки, котра кинула все й зараз живе й працює в Запоріжжі чого їм не вистачало.. Її відповідь була лаконічною :" Мозгов.."
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про "морды бьют" - зачет. если твоя "морда" еще и скавчит, чего б ее не побить?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Выйдете в туалет, обратно могут не пустить. И морды даже бьют", - в ОРДЛО жалуются на невыносимые условия в очередях на блокпостах оккупантов
 
 
 
 
 
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