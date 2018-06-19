 Оккупанты приговорили крымскотатарских активистов к условным срокам за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 г.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Алена Савчук, передает Цензор.НЕТ.

"Приговор по "делу 26 февраля": Мустафа Дегерменджи - 4 года 6 мес. л.с., Али Асанов - 4 года 6 мес. л.с., Эскендер Эмирвалиев - 3 года 6 мес. л.с., Арсен Юнусов - 4 года л.с., Эскендер Кантемиров - 4 года л.с. с возможностью отбывать наказание условно и испытательным сроком 3 года каждому", - сообщила она.

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Напомним, "суд" над группой крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года начался в оккупированном Крыму в 2015 году. Активистов обвиняют якобы в участии в массовых беспорядках.

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Позже "суд" разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября 2017 года российские власти освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции, позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.