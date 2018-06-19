 Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.
По информации правоохранителей, одного активного участника конфликта доставили в управление полиции.
Всего же за порядком у здания парламента следят около 500 правоохранителей.
В сообщении отмечается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.
"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подчеркнул, что ситуация под Радой контролируемая, пишет Укринформ.
"Сейчас здесь присутствует достаточное количество полицейских и гвардейских подразделений МВД, чтобы контролировать ситуацию. Мы призываем всех участников акции вести себя мирно и не провоцировать эскалацию насилия", - сказал Шевченко.
Он проинформировал, что сейчас на месте проведения акции работает киевская полиция во главе с ее руководителем Андреем Крищенко, они выясняют детали инцидента, и пообещал предоставить более подробную информацию позже.
Шевченко заверил, что и дальнейшие действия правоохранителей будут "исключительно законными, согласно букве закона".
"И сейчас они таковыми являются, чтобы контролировать общественный порядок", - подчеркнул представитель МВД.
Но в вашей верссии их митинги - это очень патриотичные и справедливые мероприятия.
Складывается устойчивое впечатление, шо вы не особо разборчивы и вполне согласитесь на колбасу по 2,20 из рук "Путенспаси".
Они - известные борцы за социальную справедливость и прочие заманухи для люмпенов.
Ты не в курсе, что коммунисты и социалисты мудаки? Ты не в курсе, что рыги мудаки?
Или ты не в курсе, кто такие Рабинович и Каплин?
Так почему ты прикидываешься, что не понимаешь, что движняки, организованные мудаками, проводятся мудаками с участием мудаков и вряд ли несут пользу Украине?
Но ты продолжаешь профессионально спрыгивать с просранной темы обездоленных совковых, коммуняких и рыговских борцов за справедливость.
П.С. Я, как и раньше, не вижу связи между очередным организованным бунтом люмпенов под ВР и Голубаном. С таки же успехом ты мог спросить, когда день рождения Чарли Чаплина.
«ПРИВАТБАНК» СТАЛ ЧАСТНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
Опубликовано: Понедельник, 18 июня 2018 22:58
В связи с изменением типа акционерного общества "ПриватБанк" меняет свое официальное наименование с ПАО КБ "ПриватБанк" на АО КБ "ПриватБанк".
Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".