 Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

По информации правоохранителей, одного активного участника конфликта доставили в управление полиции.

Всего же за порядком у здания парламента следят около 500 правоохранителей.

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В сообщении отмечается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подчеркнул, что ситуация под Радой контролируемая, пишет Укринформ.

"Сейчас здесь присутствует достаточное количество полицейских и гвардейских подразделений МВД, чтобы контролировать ситуацию. Мы призываем всех участников акции вести себя мирно и не провоцировать эскалацию насилия", - сказал Шевченко.

Он проинформировал, что сейчас на месте проведения акции работает киевская полиция во главе с ее руководителем Андреем Крищенко, они выясняют детали инцидента, и пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Шевченко заверил, что и дальнейшие действия правоохранителей будут "исключительно законными, согласно букве закона".

"И сейчас они таковыми являются, чтобы контролировать общественный порядок", - подчеркнул представитель МВД.





