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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (22067) Нацполиция (7634) столкновения (426) Шевченко Артем (136)

 Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция

В результате стычек у здания Верховной Рады несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация относительно пострадавших уточняется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

По информации правоохранителей, одного активного участника конфликта доставили в управление полиции.

Всего же за порядком у здания парламента следят около 500 правоохранителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подчеркнул, что ситуация под Радой контролируемая, пишет Укринформ.

"Сейчас здесь присутствует достаточное количество полицейских и гвардейских подразделений МВД, чтобы контролировать ситуацию. Мы призываем всех участников акции вести себя мирно и не провоцировать эскалацию насилия", - сказал Шевченко.

Он проинформировал, что сейчас на месте проведения акции работает киевская полиция во главе с ее руководителем Андреем Крищенко, они выясняют детали инцидента, и пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Шевченко заверил, что и дальнейшие действия правоохранителей будут "исключительно законными, согласно букве закона".

"И сейчас они таковыми являются, чтобы контролировать общественный порядок", - подчеркнул представитель МВД.

Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция 01
Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция 02
Ситуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3072236
 
 
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Каплін приятель мертвечука,отже,з мутингувальниками все ясно
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Плохо, что под руку попадают менты-полицейские, не тех нужно колошматить.
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ну, как бы, работа у них такая, свиней охранять, шоб не разорвали. травматично
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держи должок, лови свою какашку обратно , тебе понравится: Хватит пердеть, путинский холуй 16.06.2018 22:49
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Сегодня хороший дождик в Киеве прошел, приметы говорят о том, что начинание которое сопровождается дождем ждет успех.
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Походу ты опять нифига не в центре событий. Дождик в центре Киева еще не начался.
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Новый лозунг европейской власти в Украине: Стань гомосеком - и защита власти тебе гарантирована)))
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тут вот интересное наблюдение возникло: наша полиция одинаково хорошо защищает как властьпридержащих так и гомосеков... Получается, что марш гомосексуалистов - это проект нашей власти.
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Вопрос только один: это наша власть - часть их движения, или их движение - часть нашей власти.
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"Что у кого болит, тот о том и говорит...". Мы уже забыли об этом параде, а у тебя он, как геморрой в заднице... Как в старом анекдоте - "А я об этом постоянно думаю...". Обиделся, что не пригласили? Или "...тебе полезно, людям интересно..."? Так иди на порносайт... "Цензор" к этому никакого отношения не имеет...
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в который раз! Новости...Правоохранители получили травмы!!!! Охренеть, а они что на балерин нанимались? Да и очерёдность...Не протестующие граждане пострадали от ментов! А "бедные", впечатлтительные, безобидные...МЕНТЫ (БЕРКУТ)....постадал. Это так Новости в 2013-2014 годах выглядели. Всё возвращается? Или ничего и не менялось кроме харь, морд, жоп в кабинетах?
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ага, и гонгадзе хуйло, и тарифы хуйло, и бракованную технику в АТО тоже хуйло продаёт, и Карпаты вырубает хуйло. короче, хорошо, шо есть хуйло
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Ага, эти шахтеры-афганцы вообще офигели, вывели Украину в ТОП-1 по коррупции, живут в домах по миллиону долларов, вывели валюту в оффшоры, но им все мало,они ещё и брать хотят, сволочи.😨
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Рабинович, Каплин, Кива - ручные собачки Хуйла, Левочкина, Бойко и прочих пидаров.

Но в вашей верссии их митинги - это очень патриотичные и справедливые мероприятия.

Складывается устойчивое впечатление, шо вы не особо разборчивы и вполне согласитесь на колбасу по 2,20 из рук "Путенспаси".
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рабинович от Мертвечука, Каплин от Лёвочкина, Кива от Авкова-Рюкзакова....Ещё кандидатуры?
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Слабо верится, шо подобная мышиная возня происходит без участия так же Новинского, Шуфрича и прочих топ-рыгоналов.
Они - известные борцы за социальную справедливость и прочие заманухи для люмпенов.
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это двойной ахент....ватных и авакова. Связной! Ситуація під Радою контрольована, кілька правоохоронців зазнали травм, одного мітингувальника доставили до відділку, - поліція - Цензор.НЕТ 1256
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А шо всю эту совковую шантрапу Голубан собрал?
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я просто интересуюсь, Вы так хорошо осведомлены в том, кто чья собачка. вот думаю, дай спрошу Ситуація під Радою контрольована, кілька правоохоронців зазнали травм, одного мітингувальника доставили до відділку, - поліція - Цензор.НЕТ 94
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Та не. Ты тупо по ольгински спрыгиваешь с темы.

Ты не в курсе, что коммунисты и социалисты мудаки? Ты не в курсе, что рыги мудаки?
Или ты не в курсе, кто такие Рабинович и Каплин?

Так почему ты прикидываешься, что не понимаешь, что движняки, организованные мудаками, проводятся мудаками с участием мудаков и вряд ли несут пользу Украине?
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так я не понял за оскорблениями в мою сторону, чей таки голубан, герасимов и прочая гниль?
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Никаких оскорблений в твою сторону (если ты конечно не один из перечисленных выше).

Но ты продолжаешь профессионально спрыгивать с просранной темы обездоленных совковых, коммуняких и рыговских борцов за справедливость.

П.С. Я, как и раньше, не вижу связи между очередным организованным бунтом люмпенов под ВР и Голубаном. С таки же успехом ты мог спросить, когда день рождения Чарли Чаплина.
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и Роттердам+, и Дюссельдорф +, и курс доллара, и 90 банков с вкладами граждан и счетами фирм бомбанул, и платёжки....Всё путлер финофат!
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не 90 банков а 90 кошельков)))) нормальные люди в банк с 500тыс уставного фонда деньги не понесут
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тогда государство ДЕРЬМО! Ну и власть соответственно. В какой век планируете вернуться?
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было дерьмо, сейчас банковскую систему почистили и все нормально. в украине банков и институтов было больше чем во всей европе вместе взятой))))
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да-да, почистили, и всё нормально

«ПРИВАТБАНК» СТАЛ ЧАСТНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
Опубликовано: Понедельник, 18 июня 2018 22:58

В связи с изменением типа акционерного общества "ПриватБанк" меняет свое официальное наименование с ПАО КБ "ПриватБанк" на АО КБ "ПриватБанк".

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".
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Так ці комсомольці своїми ж руками і творять ці всі неподобства! Хто ліс рубає? Парубій чи Гройсман? Хто засрав Україну? Порох? Ярош? Ні! Це оці таки 3,14дараси-комсомольці, власними руками...головне щоб безплатно шось було...безплатно...а Україна - покуй!!!
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не-не, должна быть госрегуляторная политика гос-ва. а у нас она есть только по отношению к простым гражданам. гос-во, если оно есть, должно работать
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Прокацапські "аВґанцЬІ". Може б кацапія їм платила соцЬІальниЄ_пільґі? Алде саме кацапія є спадкоємцем СССР. Гівно-аІґанцЬІ.
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правильно! и пенсионерам пенсии пусть кацапия платит, они же в совке работали, а кацапия правоприемница Кілька правоохоронців зазнали травм біля будівлі Ради, одного мітингувальника доставлено до відділку, - поліція - Цензор.НЕТ 8367
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Йди до дупи, кацапське рило. Т.зв. "аВґанцЬІ" вбили в Афганістані до 1млн. мирних афганців. За ці злочини Україна має надавати їм пільги? Кацапія є спадкоємцем СССР (говно-путін заявив, що навіть WW2 вони виграли без України). То нехай кацапія платить за свої авантюри. До чого тут Україна? ВЙАлічіє у кацапів? Нехай платять. І ще раз: до дупи твоє кацапске свиняче рило. Не підмінюй понять, свине немита.
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не-не, надо быть последовательным во всём.
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смотрю это сборище уродов, вот это реальный парад извращенцев))) никого не слушают, всех перебивают, освистывают, дебилы одним словом. какие нахрен пильги, почему я должен оплачивать коммуналку здоровому дядьке у которого есть корочки афганца? шахтерам если не нравится работа меняйте ее. 90-2000е года были годами популизма, обещали всем и все. с каждым годом ветеранов и чернобыльцев становится все больше. если лопнет терпение у налогоплатильщиков то все эти еждивенцы будут далеко бежать))))
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Афганцев тогда "левых" было в раза 2 больше чем реальных.
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Не волновайся... Я у тебя дома минимум, на полсотни липовых "чернобыльцев" меньше сделал... Некоторые и осуждены были... Так что я недаром живу на свете...
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чувак, Украина добывает 15 млрд.м3 газа, стоит он порядка 80 долларов, путем простых математических операций приходим к тому, что каждый гражданин страны (независимо от возраста) должен в год пулучить около 350 м3 газа по цене 80 долларов (или по 2100грн.), поэтому гнойман и педра именно ДОЛЖНЫ и ОБЯЗАНЫ отдать каждой семье в расчете на каждого члена семьи в год по 350 кубов по цене 2,1 грн/куб. И не нужно никаких льгот.
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чувак))) откуда взял 80 доларов (с одним л) ? а сколько добывают в год нефти, железной руды, леса и других ископаемых.хочу бензин по 5 грн за.литр, метал по 5000 за тонну. предоставь мне тогда это)))))
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За последние тридцать лет стало понятно, что афганцы и шахтеры - говно.
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Завжди були лайном. Совковим лайном.
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И не говорите... "В чужих руках член всегда толще и длиннее...". Сначала попробуйте... Как в шахте, так и под пулями, а потом рассуждайте... У меня товарищ полгода поработал в шахте, и сбежал - "клаустрофобия" одолела... Об "Афгане" мне ближе - полежал "немножко" под обстрелами... "Ноч... Лэс... Балшой нож... "Очко малэнькое-малэнькое"...
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чувак, Украина добывает 15 млрд.м3 газа, стоит он порядка 80 долларов, путем простых математических операций приходим к тому, что каждый гражданин страны (независимо от возраста) должен в год пулучить около 350 м3 газа по цене 80 долларов (или по 2100грн.), поэтому гнойман и педра именно ДОЛЖНЫ и ОБЯЗАНЫ отдать каждой семье в расчете на каждого члена семьи в год по 350 кубов по цене 2,1 грн/куб. И не нужно никаких льгот.
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Без відкритої, безкорислової політики держави у виконанні її "служителів народу" на виконання діючої Конституції, повага до простого українця - громадянина, на фоні відкритого військового протистояння, агресії на Сході - "щасливе" майбутнє України подається дуже під запитанням і погружається в густий туман невдоволення та внутрішнього протистояння! Що ж робити? 1. Ще з більшим інтущіазмом, Гідністю працювати, йти на самопожертву заради країни, віддаючи своє життя на фронті... 2.Чи може перестати комусь КРАСТИ та БРЕХАТИ! Як на мене 2 - й варіант на багато простіше виконати, а якщо він не виконується навмисно - народу пора реалізовувати "БЕЗПОСЕРЕДНЬО" ст. 5 Конституції - та створити свій "ГРОМАДСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ" (доречі ідея яку пропонував "громадській спільноті" на ПРОЕКТ "Нові ЛІДЕРИ" та вона "коле комусь очі"), але реалії сьогоднішнього дня говорять про зворотнє! «Громадський парламент» - дієвий механізм подолання корупції в Україніhttps://novilidery.com/lider/arosovec-sergii
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Ви - новий "аватар" "Ігора Л"? Чи його наслідувач? Того теж "заносить, як зайця на слонячих яйцях...". (Між іншим, слідкуйте, ЩО саме пишете... Помилок - купа... Ви - з "наймитів-ПТУшників", чи просто спішите свою думку висловить?)
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Добре, що в Україні ще є люди, які відчувають себе людьми, а не тупим стадом, придатне тільки для ярма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация под Радой контролируемая, несколько правоохранителей получили травмы, одного митингующего доставили в участок, - полиция
 
 
 
 
 
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