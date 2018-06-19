EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1515  18
Все про:самоубийство (581) учения (1765) Черниговщина (459)

 Резервист покончил с собой на военных учениях в Черниговской области

В палаточном городке учений резервистов ВСУ "Північна фортеця", которые проходят на Черниговщине, найден мертвым один из участников маневров. Предварительная причина смерти - самоубийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Північ" в Facebook.

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Північна фортеця" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура выясняет обстоятельства смерти на Львовщине военнослужащего Академии сухопутных войск. Предварительная версия - самоубийство

Отмечается, что по факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

"Родным и близким умершего выражаем искренние соболезнования", - добавили в пресс-службе.

Резервист покончил с собой на военных учениях в Черниговской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072235
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Психолог нужен не только после дембеля. Для многих сам призыв тоже выглядит трагично.
 показать весь комментарий
 
 
Все таки наверное помогли самоубица.
 показать весь комментарий
 
Что-то слишком часто самоубийства начали случаться...
 показать весь комментарий
 
 
На России такое случается в разы чаще. Война всех задела.
 показать весь комментарий
 
 
Я бывший участник АТО 4й волны частичной мобилизации, заходил как то на сепарский сайт там им новость выложили что у нас официально более тысячи атошников покончили с собой, они злорадствовали- я в комментарии написал что им на зло буду жить долго и счастливо и умру от глубокой старости в своей постели- они сильно взбесились и стали постить проклятия и матерщину в мой адрес)))
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, по характеру сообщений кого больше было - местных или из-за поребрика?
 показать весь комментарий
 
Сайт "русская весна" - россияне они там все запутинцы, местных почти не осталось- запутинцы изжили их всех со страшным скандалом, местные критиковали педофила за то что он сделал их мясом за это запутинцы жёстко кидались на них и в конце концов задавили их числом.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Сайт нужно переименовывать в "Полярную ночь" или "Вечную мерзлоту".
 показать весь комментарий
 
И он ведь не на фронте был. Военная служба - это по-любому стресс. Я служил в мирное время, и то всякое бывало. Кто переносил легче, кто тяжелее, но первые полгода под стрессом были почти все.
Нужен психолог, причем подготовленный для работы с военнослужащими в военное время.
 показать весь комментарий
 
Вперше по кількості чотири тисячи резерв першої черги.Всі були на Донбасі по декілька раз.
 показать весь комментарий
 
Тоді є робота для поліції, а не тільки службове розслідування силами частини.
І психолог по-любому потрібен. Незрозуміло, чи є там кримінал, чи таки самогубство.
 показать весь комментарий
 
какой у него стресс, он только прибыл- первая ночь?
 показать весь комментарий
 
А було як завжди з поспіхом розподілу по підрозділам,отримання одежі,люди з якими ти не служив і з якими ти не знайомий, чарка, потім розмови хто більш та краще бив сепаратюг, взаємні образи.Стрес, від того, і самогубство.Псіхолога нажаль поряд не було, нажаль не було ,емного побратима, який би не видав який він нев'єбезний стін а стримано себе поводив з новими товаришами.Ось так я собі все уявив.
 показать весь комментарий
 
человек реализовал давно сформированный и продуманный замысел
 показать весь комментарий
 
 
Вечером прибыл и уже ночью покончил с собой ? Очень странно. Похоже на конфликт со смертельным исходом, который пытаются замять.
 показать весь комментарий
 
 
Я мажор... мені в армію неможна. Покійний батько помираючи мені сказав, щоб я туди не йшов... а в армію тільки ж мажори не ходять, правда?
 показать весь комментарий
 
"во время сна вел себя спокойно"- кто то за ним наблюдал во время сна? Почему именно в 4-15 обнаружили что он мертв, если подъем в 6 утра? Мне кажется что что то не поделили и его просто убили.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРезервист покончил с собой на военных учениях в Черниговской области
 
 
 
 
 
 вверх