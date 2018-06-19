 Резервист покончил с собой на военных учениях в Черниговской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Північ" в Facebook.

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Північна фортеця" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

"Родным и близким умершего выражаем искренние соболезнования", - добавили в пресс-службе.