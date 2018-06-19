 Взрыв "Волги" в Киеве: пострадавшему мальчику сделали сверхсложную операцию на глазу, врачи обещают вернуть зрение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Врачи рассказали, что зрение будет восстановлено, но за него еще придется "побороться".
Полного заживления Павлику придется ждать более чем полгода. Сейчас он еще в реанимации. Троих девочек, которые также пострадали от взрыва, уже перевели в обычную палату.
Напомним, 14 июня в Киеве взорвалась припаркованная во дворе "Волга".
Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.
По словам медиков, больше всего от взрыва пострадал 5-летний мальчик - осколки попали ему в оба глаза.
Также стало известно, что взорвавшаяся "Волга" принадлежит бойцу АТО. Его задержали, поместили в СИЗО и сообщили о подозрении по двум статьям.
Они охраняются Законом! Точно, шо Мамонт... пережиток каменного века.
Соблюдайте ЗАКОН, гермафродические олигофрены! Нельзя минировать свою собственность!
Он вообще еще ничего не понимает.
Почему вообще решили, что дети открыли дверцу машину?
А може ее специально оставил открытой владелец "Волги", любитель устанавливать сигнализацию "от нариков", причем такую, что взрывается?
лікарі молодці!!!
"Мамонтов", наверно, заставляли в школе читать Макаренко, сатреть кино (Педагогическая поэма, Флаги на башнях). Не в "мамонта" видно корм...
Чувак принимал в колонию беспризорных преступников, а после окончания заведения ни один из них не проходил ни по одному уголовному делу.
А наш "Мамонт" оправдывает минирование машины. Пестец на холодец!
єдине що хотілось б почитати новину "громадянин M викинув недопалок мимо урни/перейшов дорогу в невстановленому місці (і т.д) приїхала поліція й переламали йому ноги й руки. як пояснили свої дія патрульні поліцейські - а чо його мама не навчила викидати сміття й правильно переходити дорогу"