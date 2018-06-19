 Взрыв "Волги" в Киеве: пострадавшему мальчику сделали сверхсложную операцию на глазу, врачи обещают вернуть зрение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Врачи рассказали, что зрение будет восстановлено, но за него еще придется "побороться".

Полного заживления Павлику придется ждать более чем полгода. Сейчас он еще в реанимации. Троих девочек, которые также пострадали от взрыва, уже перевели в обычную палату.

Напомним, 14 июня в Киеве взорвалась припаркованная во дворе "Волга".

Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, больше всего от взрыва пострадал 5-летний мальчик - осколки попали ему в оба глаза.

Также стало известно, что взорвавшаяся "Волга" принадлежит бойцу АТО. Его задержали, поместили в СИЗО и сообщили о подозрении по двум статьям.