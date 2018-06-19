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 Взрыв "Волги" в Киеве: пострадавшему мальчику сделали сверхсложную операцию на глазу, врачи обещают вернуть зрение

Врачи "Охматдета" провели сложнейшую операцию - полную реконструкцию глаза 5-летнего Павлика, который пострадал во время взрыва автомобиля в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Врачи рассказали, что зрение будет восстановлено, но за него еще придется "побороться".

Полного заживления Павлику придется ждать более чем полгода. Сейчас он еще в реанимации. Троих девочек, которые также пострадали от взрыва, уже перевели в обычную палату.

Напомним, 14 июня в Киеве взорвалась припаркованная во дворе "Волга".

Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, больше всего от взрыва пострадал 5-летний мальчик - осколки попали ему в оба глаза.

Также стало известно, что взорвавшаяся "Волга" принадлежит бойцу АТО. Его задержали, поместили в СИЗО и сообщили о подозрении по двум статьям.

Источник: https://censor.net.ua/n3072232
 
 
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Слышь, мудила, ты возраст детей вдуплил? 5,8,10,11. У тебя дети есть? Или не одна баба ноги не раздвинула, перед таким убожеством?
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Своих детей я учу таким как ты в ротовое отвенсртие давать, уепище ублюдочное. Это же дети!
Они охраняются Законом! Точно, шо Мамонт... пережиток каменного века.
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Долбоебы тебя на свет пустили, урода дэбильного.
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Мне интересен был процесс шпиления тебя в очко, своим концом, дэбиляра тупорылая. Так шо, из-за епанутых Мамонтов, минирующих машины, сараи и пр. детей на улицу нельзы выпускать?
Соблюдайте ЗАКОН, гермафродические олигофрены! Нельзя минировать свою собственность!
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Уже потушил, о твой рот, вонючий Мамонт-гермафродит!
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я понял... твои сексуальные фантазии, которые ты мне озвучиваеш, связаны с тем, что в детстве, когда твои родители выгнали тебя на улицу гулять без присмотра на целый день, какой то дядя проделал с тобой все что ты пишешь мне... бедняга... но мне тебя не жалко.
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скажи, якого х.я діти 5.8.10.11 були без нагляду дорослих? У мене є діти і такого віку мають бути на очах, це місто.
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А шо, у тебя дети гулять не ходют? И шо, ни в какое гавно влезть не могут? Ну, тада дай твоим детям здоровья...
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Не вижу ответа, Анна Мария Череззаборногузакидыщенко! Или нижнюю челюсть заело? Дети у тебя есть?
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Молчит зараза... Может поняла, таки, шо-нибудь?
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Это 5-летний ребенок.
Он вообще еще ничего не понимает.
Почему вообще решили, что дети открыли дверцу машину?
А може ее специально оставил открытой владелец "Волги", любитель устанавливать сигнализацию "от нариков", причем такую, что взрывается?
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да какая разница кто там что открыл, родители должны были научить детей, что нельзя делать а что можно.
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Ну, хоть кто-то нормальный объявился, в этом сраче...
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діткам швидкого одужання!!!
лікарі молодці!!!
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Чем машину минировать, это чмо могло построить песочницу, качелю и пр.
"Мамонтов", наверно, заставляли в школе читать Макаренко, сатреть кино (Педагогическая поэма, Флаги на башнях). Не в "мамонта" видно корм...
Чувак принимал в колонию беспризорных преступников, а после окончания заведения ни один из них не проходил ни по одному уголовному делу.
А наш "Мамонт" оправдывает минирование машины. Пестец на холодец!
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не псуйте свої нерви...якщо людина виправдовує мінування машини (якщо це корито яке там стоїть "сто років" можна так назвати) й каже що це "все діти й батьки винні" - такій людині вже нічого ніколи не пояснити(((

єдине що хотілось б почитати новину "громадянин M викинув недопалок мимо урни/перейшов дорогу в невстановленому місці (і т.д) приїхала поліція й переламали йому ноги й руки. як пояснили свої дія патрульні поліцейські - а чо його мама не навчила викидати сміття й правильно переходити дорогу"
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о еще один придурок. в США лишают родительских прав, если ребенок до 14 лет находится без присмотра взрослых. в стране война, можно случайно найти даже мину противопехотную, где нибудь в укромном месте.
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новость обадеживающая, врачи молодцы, что по родителям? оштрафовали их хотя бы за ненадлежащие выполнение родителдьских обязанностей?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв "Волги" в Киеве: пострадавшему мальчику сделали сверхсложную операцию на глазу, врачи обещают вернуть зрение
 
 
 
 
 
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