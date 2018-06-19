 Умер украинский поэт Иван Драч. ФОТО

Писатель умер после тяжелой болезни в возрасте 81 год. Об этом в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач, передает Цензор.НЕТ.
"Умер Иван Драч. Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Ему был 81 год. Душа великого Поэта, Общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло. Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Телиженцях возле могилы сына Максима", - сообщил Трымбач.
Иван Федорович Драч (17 октября 1936 - 19 июня 2018 гг.) - украинский поэт, переводчик , киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Член КПСС (1959-1990 гг.). Первый председатель Народного Руха Украины (1989 г.). Герой Украины (2006 г.).
Дослідів зливи. Каскади думок.
Експериментів напружений крок.
Ось Феофанія. Ген там Дубна.
В криниці пізнання не бачу я дна!
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Жодного грама науки для зла.
Добро хай осяює мудрість чола,
Хай воля пізнання розгортуе дії,
Хай совість весніє, хай світ молодіє,
Хай вітер зеленим своїм язиком
Підтверджує серця весняний закон:
Жити. Творити. Світ берегти.
Світити людині на цілі світи.
Холонуть зірки. Але чуйно і зірко
Лиш ти не холонь-бо, людинонько-зірко!
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(Іван Драч)
Це сконцентрований БІЛЬ і РОЗПАЧ.
Классика гибкости....
А в это время многие украинские диссиденты сидели в лагерях не пойдя на сделку с своей совестью....
Умер, ну и умер.....
Однією людиною Честі й Совісті стало менше.
Вічна Пам'ять...
Спочивай у мирі.
із синіми горами,
Великий, важкий, сивувато-опаловий.
Може і цю розвантажим платформу -
Місячним каменем землю завалимо…
Хочеться пива. Петляємо коліями.
Стрічним дівчатам махаєм кашкетами.
Струмінь з-під крана морозно поколює,
Зорі од спини летять рикошетом".
Балада "Вивантаження граніту". Одна з моїх улюблених.
Таємниця буття
Десь там, у найвищих глибинах,
Десь там, у найглибших висотах,
Таємниця вродилося, як пелюстина,
Як бджола в золотистих сотах.
Уся - з найтемнішого світла,
Уся - з найсвітлішого змроку
Борсалась Таємниця, то тьмава, то світла,
Долаючи купіль жорстоку.
Ген там з найгіркішого солоду,
Ген там з найсолодшого болю
Зростала вона аж блакитна від голоду
І рвалася тужно на волю.
Десь там, в найпалкішому холоді,
Ген там, в холоднючій спекоті,
Таємниця життя вибухала,
Золотиста і зірна насподі.
І жахала вона бездонністю,
І манила вона мерехтливістю.
У закони лягла беззаконністю -
Таємничою справедливостю.
Таємнице буття - моя болісна рано,
Прадавній мій зболений кореню, де ти?
Сонця вибухають ранісінько-рано
Й народжують бджіл, і людей, і планети.
Отам, у найвищіх глибинах,
Отам, у найглибших висотах,
Таємниця, наша вічна жар-птиця,
Наше серце бездонням висотує…
Відкриває альбом композиція On The Eternal Way (На Вічній Дорозі), текст якої написаний на основі фрагменту з "Чорнобильської Мадонни" Івана Драча.
МАТЕРИНСЬКА ПІСНЯ З ЧОЛОВІЧОЇ ДУШІ
Не дітись, не дітись мені від вогню!
О ноче, ночуй мене! Днюй мене, дню!
Куди не піду я, мов кінь вороний,
Мене здоганяє сам хрест вогняний.
Пекучий, палючий - на всі небеса,
І падає з нього вогненна роса,
Бо небо роздерто, і думи роздерті,
Три чисниці, може, лишилось до смерті,
Той огненний хрест, а на ньому і в нім
Палає мій син у кільці вогнянім,
Бо атомні цвяхи засаджено в руки,
Бо губи горять од пекельної муки...
Лиш я намагаюсь до нього іти,
Тікає він геть в несусвітні світи,
Лиш я намагаюся вирвати сина,
Де мучить його вогняна хуртовина,
Я прагну до нього - він прагне від мене,
І котиться німбом те коло вогненне...
Тоді я тікаю від нього - і він
За мною женеться хрестом навздогін.
Куди не ступлю я, мов кінь вороний,
Мене здоганяє сам хрест вогняний,
Клекоче, стукоче у дивні копита,
Дорога роз'юшена слізьми побита,
Пробита, цвяхована тяжко слізьми...
На вічній дорозі розіп'яті ми...
ON THE ETERNAL WAY
Fire approaches and there's nowhere to hide,
The fiery cross swallowing us
It burns, closing away my skies,
The fiery dew dripping from it
Sky is torn apart,
And the cross of fire still burns
And our sons is burning in,
And rays as nails
Has been nailed in our souls
How to escape from this blizzard?
No escape,
And the cross of fire chases after us
A stamp. A knock.
The hooves throwing sparkles,
The road is all covered with pools
Beated with tears,
There's crosses and crucifixes
On the eternal road.
"...Но если жил ты, как свинья - останешься свиньею..".
Мораль доволі проста:
Не так важливо як ти жив а як скінчив свій шлях земний,
Всі ми не без гріха і постійно вдосконалюємось в пізнанні... Але коли ти на схилі літ йдеш на співпрацю і союз з бандитом Януковичем, - то залишаєшся у пам"яті народній саме таким, як твій кумир.
Вообще-то он как бы в блоке Ющенка был.
И да, вот немного о политических взглядах
Не сказать, чтобы прям такие уж неправильные мысли...