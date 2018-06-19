 Умер украинский поэт Иван Драч. ФОТО

Писатель умер после тяжелой болезни в возрасте 81 год. Об этом в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач, передает Цензор.НЕТ.

"Умер Иван Драч. Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Ему был 81 год. Душа великого Поэта, Общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло. Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Телиженцях возле могилы сына Максима", - сообщил Трымбач.

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Иван Федорович Драч (17 октября 1936 - 19 июня 2018 гг.) - украинский поэт, переводчик , киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Член КПСС (1959-1990 гг.). Первый председатель Народного Руха Украины (1989 г.). Герой Украины (2006 г.).