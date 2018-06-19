 20-22 июня на Львовщине пройдут антитеррористические учения с привлечением спецтехники и вооруженных правоохранителей, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, отработка силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, предусматривающих привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

"Управление СБУ во Львовской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.). Подчеркиваем, что все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сказано в сообщении.

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"В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц и транспортных средств просим безотлагательно сообщить об этом на горячую линию УСБУ (032) 261-61-43 или спецлинии полиции 102", - добавили в пресс-службе СБУ.