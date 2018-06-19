 Опять ничего не произошло. Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести, - Денисова о посещении украинских политзаключенных в РФ

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18 июня, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренностями со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия полученые от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД. Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым. Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - рассказала Денисова.

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