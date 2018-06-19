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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Денисова (182) омбудсмен (361) политзаключенные (818) Сенцов (560) Кольченко (196) Клых (175) Карпюк (149) Сущенко (380) Москалькова (44) Вышинский (51)

 Опять ничего не произошло. Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести, - Денисова о посещении украинских политзаключенных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18 июня, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренностями со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия полученые от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД. Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым. Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - рассказала Денисова.

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Опять ничего не произошло. Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести, - Денисова о посещении украинских политзаключенных в РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072226
 
 
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ничего нового и неожиданного. Слуги царька ботоксного
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как говорила моя бабулеча - а воно і сразу було видно! хто хоче - той голову не мороче!!!
(а хто не хоче - той тільки мозг задро...! - это я добавляю от себя, лично)
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А до этого пани Денисова не понимала , что в нарасеюшке все решает пуйло? Какой то дикий наив.
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так треба ж хоч щось намагатись робити. в боротьбі з кацапським звіром, треба випробовувати будь, які варіанти, а це один з них...
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Эх Денисова, Денисова... Ты Шо не знаешь, что с козлопсинами о чем то договариваться это попусту потраченное время.... Ну не решает эта рязанская свиноматка нихрена, неужели не понятно... Там за всех решает однО хуйло.
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Гениальное открытие. Стоило за этим переться за тысячи километров?
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Нужно напоминать и показывать миру истинного пуйла.
Если мы сами об этом не будем напоминать, другим это не будет нужно и подавно.

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Зрозуміло одне, тягнуть час. Навіщо? Нічого ДОБРОГО на думку не спадає
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Та зрозуміло, що на москалівщині ніхто, крім ботоксного, жодних рішень не приймає. Який сенс розмовляти з якимись там москальковими.
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Есть у пьяниц такое понятие - "пьянка с автопилотом"... Это когда берётся бутылка и человек пьёт "в одну харю", без компании, а потом разговаривает с зеркалом... Тут примерно, та самая история... Вот только у "кацапов" "заинтересованность" во встрече совсем иная - если у Денисовой - установить реальное состояние здоровья наших заложников, поддержать их морально, узнать, что человеку необходимо в первую очередь, передачку вручить, то у Москальковой - "нарисовать" линию поведения на допросах, сообщить, что ожидает его и его родных в случае "если вдруг!!!...", и, "на крайняк", передать что-нибудь "к чайку"...
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В том то и дело, что кремляди боятся именно того, что наши узники получат поддержку моральную!
А у них задача - сломать человека в заключении.
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Кацапи ніяк не заінтересовані в тому,щоб наші представники відвідали полонених. Вони так і будуть мозок пудрити стільки,скільки зможуть,бажано доки закінчиться в них футбол.А ця їх маскалькова,до речі,має звання генарал -майора,та досі числиться в їх мвд.От такі там уповноважені з прав людини. Упалнамочєная...Невже хтось думає,що ця кацапська курва щось там вирішує?
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Если опять ничего не произошло, Денисова могла бы сделать фотосессию в бикини.
Надо делать хоть что-то.
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ну не могут они Денисову допустить к Сенцову,
потому что они скрывают следы своего преступления ...
все эти "дорожные карты", переговоры, пере переговоры ... и т.д. это есть затяжка времени и не более, можно только предполагать, что они в данный момент творят с Сенцовым ...
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Сенцов хоть живой? Может в связи с ЧМ-18 скрывают шото?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпять ничего не произошло. Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести, - Денисова о посещении украинских политзаключенных в РФ
 
 
 
 
 
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