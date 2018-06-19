 "Это хорошее предложение", - Мингарелли о расширении "крымских санкций" ЕС против РФ

"Это хорошее предложение. Я надеюсь, мы изучим это предложение", - сказал он журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал внести лиц, причастных к массовым нарушениями прав человека в оккупированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.
Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.
це я вже не згадую про Будапештський меморандум...
так за що "дякувати"?!
дякувати я можу тільки моїй українській армії, українським (й не тільки) добровольцям, волонтерам...а "вічно стурбованим й глибокозанепокоєним" не бачу підстав дякувати...
якщо вони є , окрім як бравадних слів про "демократичні" цінності - радий буду послухати...