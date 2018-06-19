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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20195) санкции (6817) Евросоюз (11936) Мингарелли (154)

 "Это хорошее предложение", - Мингарелли о расширении "крымских санкций" ЕС против РФ

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что в ЕС изучат предложение внести лиц, причастных к массовым нарушениям прав человека в аннексированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.

"Это хорошее предложение. Я надеюсь, мы изучим это предложение", - сказал он журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал внести лиц, причастных к массовым нарушениями прав человека в оккупированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.

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Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3072223
 
   
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Коли вже "коаліція потужних реформаторів " законодавчо скасує вільну економічну зону "Крим"?
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и, что характерно, прыхыльныкив пэтьки-рэформатора, пэтьки-антикоррупционера этот вопрос вообще не колышет. Странно как то это все！
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й що Сіменс внесуть, голандські фірми?!...чи знову якусь "бубушку зою"?!
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Уже спасибо надо говорить за то, что Евросоюз делает, а не кусать руку.
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не бачу чесслово за що дякувати...за введеня санкцій проти "бабушкі зої" в той час як сіменс турбіни поставляє, в той час як голандські фірми домомагають керченський міст будувати...і т.д?!
це я вже не згадую про Будапештський меморандум...

так за що "дякувати"?!

дякувати я можу тільки моїй українській армії, українським (й не тільки) добровольцям, волонтерам...а "вічно стурбованим й глибокозанепокоєним" не бачу підстав дякувати...

якщо вони є , окрім як бравадних слів про "демократичні" цінності - радий буду послухати...
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Ничего, совок тоже не за 4 года развалился.
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ну як сказати "розвалився" події останіх десятиліть вказують що він просто "переродився" в більше мерзенній формі - рф..а зараз "стараннями" адептів "business as usual" й постійним "умиротворенням" йому додають "шарму" рейху...на виході ми отримаєм "сталіна й гітлера" в одному флаконі з ядерною зброєю....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это хорошее предложение", - Мингарелли о расширении "крымских санкций" ЕС против РФ
 
 
 
 
 
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