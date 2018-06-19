 Численность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.
Так, за первые четыре месяца число умерших почти в два раза превышает число новорожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.
Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2018 г. составила 42,3 млн человек. В течение января-апреля 2018 г. численность населения уменьшилась на 85,7 тыс. человек.
Только из этих 42 млн 4-5 млн за границей и 4 млн на оккупированных территориях
а не поприкидывать
(перепись населения и то имеет погрешность...)
последняя была в 2001 году (по-моему)
(значит, если положено через 10 лет... то в 2011-2012 - пропустили... все)
В чому проблема ?
А те, що можуть прибрехати - то вже інша розмова, а не в самому розрахунку.
У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %.
За його словами, така цифра вказана у книзі "На велікой стройкє", виданій 1931 року в Ленінграді.
В чому проблема ?
А те, що можуть прибрехати - то вже інша розмова, а не в самому розрахунку.
як слушно зауважують форумчани по факту +/- 35 млн.
але ж на виборах "лишні" 7 мільйонів "пригодяться"..от впевнений що всі ці 7 (умовна цифра) - за "жити по -новому"
а ще впевнений що значна частина (якщо не всі) з цих 7 млн "отримують субсидії"...
Як і в 2017 році, в новому році ця сума не зміниться - 41 280 грн. Протягом декількох років ця сума не змінюється і не залежить від кількості дітей. Допомога молодим батькам виплачується поетапно.
Після подачі необхідних документів в соцслужби, через 2-3 місяці після народження дитини батьки отримують 10 тисяч гривень, потім щомісяця рівними частинами 860 гривень на місяць протягом наступних трьох років.
Украинцев целенаправленно уничтожает россия и европа, россия войной, а европа европейским геноцидом и европейскими "ценностями", навязываемыми Украине с помощью этой власти.
Другого результата в таком случае ждать не приходится.
Вы же налоги собираете согласно базы данных.
Сразу высветится что значит ЖИТИ ПО-НОВОМУ
Согласно одному из наиболее точных-население можно подсчитать исходя из потребления муки (исп в пр-ве хлеба и т.д.), потребления соли, учёта количества мусора оно примерно одинаково по европейским странам), а также обращениям в женские консультации пациенток фертильного возраста.
Судя по этим данным в Украине постояно проживает от 23 до 27 млн. человек. Это называется "мгновенное население".