 Численность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Так, за первые четыре месяца число умерших почти в два раза превышает число новорожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - прогноз ООН

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2018 г. составила 42,3 млн человек. В течение января-апреля 2018 г. численность населения уменьшилась на 85,7 тыс. человек.