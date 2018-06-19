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Все про:демография (199) Госстат (125)

 Численность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

В Украине число умерших на 1 мая 2018 года превышает число рожденных почти в два раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Так, за первые четыре месяца число умерших почти в два раза превышает число новорожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - прогноз ООН

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2018 г. составила 42,3 млн человек. В течение января-апреля 2018 г. численность населения уменьшилась на 85,7 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3072219
 
 
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Брехня,от силы 28 млнов
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Да примерно правильно.
Только из этих 42 млн 4-5 млн за границей и 4 млн на оккупированных территориях
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Для подтасовки выборов очень хорошо, мертвые души всегда в цене у гнилых политиков.
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Согласен с Вами, в Украине не больше 30 млн. Хотя по всему миру 65-80 млн. людей идентифицирующие себя с украинскими корнями...
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а если хорошо посчитать?
а не поприкидывать
(перепись населения и то имеет погрешность...)
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мы все ее пропустили...
последняя была в 2001 году (по-моему)
(значит, если положено через 10 лет... то в 2011-2012 - пропустили... все)
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Хорошую тему вам цензор подкинул))) Пару суток скулить будете)))
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О как... Ну , акули... Все растет, экономика, население, гривна и число чинуш.
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Фейковая новость. Чтобы знать кол-во проживающих надо их пересчитать.
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толку с того пересчета, сколько захотят в результате, столько и напишут. Как на выборах во власть --- все привыкли.
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Розрахунки чисельності населення здійснюються на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

В чому проблема ?
А те, що можуть прибрехати - то вже інша розмова, а не в самому розрахунку.
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5 грудня 2001 року в Україні відбувся перший Всеукраїнський перепис населення.Загальна кількість населення України в 2001 році становила 48 млн. 457 тис. осіб.
У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %.
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в 70-80 гг. все записывались русскими, модно было и престижно, особенно на Востоке Украины.Потом мода и престиж уменьшились. Много было в 70-80 гг. военных пенсионеров, а им на пенсию можно было в 45-50 лет выходить. прошло 30 лет, многие умерли. поэтому и уменьшения населения. многие уехали за границу, особенно евреи.
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Демографические потери Украины за годы независимости сопоставимы с потерями Украины за время СССР от коммунистического террора но тогда численность населения росла.
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"У 1931 році в СРСР проживав 81 мільйон українців і тільки 77 мільйонів росіян", - заявив на презентації карти "Репресії проти українців в СРСР" президент фонду "Україна-Русь" Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ.

За його словами, така цифра вказана у книзі "На велікой стройкє", виданій 1931 року в Ленінграді.
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Адмінресурс готує підгрунтя для фальсифікацій - 5-7 лямів "мертвих душ" за Хряка-2 Охендовський докине - і будемо в шоколадному ярмі ще 4ри роки
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на жаль, якщо так відбудеться, то не 4, а 5 років(...
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а ты бы хотел быть в ярме хуйлуши, да? ))) вот пичалька
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Рева набрехав . Взагалі ніяк не рахували.
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Розрахунки чисельності населення здійснюються на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

В чому проблема ?
А те, що можуть прибрехати - то вже інша розмова, а не в самому розрахунку.
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Странно, власти рапортуют про рост доходов,безвиз, ассоциацию , децентрализацию и успехи в борьбе с коррупцией,а население продолжает уменьшаться. Что-то тут не то.
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та вы шо? Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 7654 два ляма выехало только официально за три года, рождаемости нет с 2007 года, а население всё больше. чудо прям какое-то
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За то без переписи и аудита в ПФ и социалке можно неплохо навариться!
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чем они и занимаются, в т.ч очень выгодно при фальсификациях выборов
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Это всё из-за гей-парада прошедшего накануне и геев А если серьёзно, то чтобы рожать детей - нужно достойно их содержать, что очень сложно в Украина и намного легче за рубежом.
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еще поднимут цену на газ и численность уменьшится еще в два раза.
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Смертність у два рази перевищує народжуваність. Ну так реформи! Одна медична чого вартує. Лише за останній місяць лише серед моїх знайомих померли два чоловіки 41 і 42 років. Одного "лікували", не встановивши діагноз, а до другого просто не приїхала швидка, бо реформа. Ще й дитинка 4 роки померла, бо 2 доби "дохтори" не могли встановити діагноз - менінгіт.
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такие у нас врачи, с коньяком экзамены сдавали - что не могут установить диагноз. А виновата оказывается реформа, которая еще даже не вступила в действие - с 1.01.1920 р.
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ну норм підрахували...напевно сірожа-підрахуй очолював лічильну комісію...

як слушно зауважують форумчани по факту +/- 35 млн.

але ж на виборах "лишні" 7 мільйонів "пригодяться"..от впевнений що всі ці 7 (умовна цифра) - за "жити по -новому"
а ще впевнений що значна частина (якщо не всі) з цих 7 млн "отримують субсидії"...
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Коли почали давати гроші по народженю дитини у садочках місць не вистачало, тепер мінюст аліментами добиває останнє бажання зв'язуватись з дітонародженням. Кому петя буде продавати цукерки?
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Виплати на народження дитини
Як і в 2017 році, в новому році ця сума не зміниться - 41 280 грн. Протягом декількох років ця сума не змінюється і не залежить від кількості дітей. Допомога молодим батькам виплачується поетапно.
Після подачі необхідних документів в соцслужби, через 2-3 місяці після народження дитини батьки отримують 10 тисяч гривень, потім щомісяця рівними частинами 860 гривень на місяць протягом наступних трьох років.
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Ага. І в дитбудинках та інтернатах місць не вистачало. Зате держава мала величезні прибутки на спиртному, бо зачасту ті гроші пропивали щойно вийшовши з пологового будинку.
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после принятия закона о антикоррупционном суде,надо подождать 9 месяцев.тогда посмотрим.
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Канада проводит исследование численности населения по потреблению продуктов питания. В Украине по их данным не более 30 млн. человек. Так что госстат сильно прибрехал.
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многие не могут позволить себе некоторые продукты, так что -мимо.
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Эт какой переписью населения, численность определена? Ещё совковой?
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Розрахунки чисельності населення здійснюються на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
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Ну не 30 а где то 35 учитывая как питаются наши пенсионеры и малоимущие
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За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Украинцев целенаправленно уничтожает россия и европа, россия войной, а европа европейским геноцидом и европейскими "ценностями", навязываемыми Украине с помощью этой власти.
Другого результата в таком случае ждать не приходится.


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Сотрудники Госстата ,вас уволят --- врать у нас фишка Пети Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 1956
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Ой какой же пизд@жь очередной!!! Выбррс галимой информации. Когда в последний раз вообще проводили перепись. От силы миллионов 30 если будет то хорошо
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так в твоей ватной методичке написано, да?
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Как иногда мозг воспаленный поражает!Та ты хоть глаза открой и посмотри, что реальная перепись населения Украины была произведена последний раз в 2001 году, а каких 42.5 миллионах можно говорить на сегоднящний день.
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Беби-бокс от гройсмана поможет увеличить рождаемость.
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И с этим стоит "народ" саванного возраста, живущий за наш счет.
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прилично одетые, откормленные "выживалки".
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А слабо сделать электронную перепись ?
Вы же налоги собираете согласно базы данных.
Сразу высветится что значит ЖИТИ ПО-НОВОМУ
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Это ж сколько миллионов Порошенко планирует себе приписать на выборах?
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откуда 42 млн, перепись населения последний раз был 2001 году! Численность населения в Украине где то реально 35-37 млн., но не как 42 млн...брехня от Госстата!
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перепись не делали с конца 90х годов. ща окажется, что осталось лямов 30. никому перепись делать не выгодно, ща лямов 10-20 мертвых душ поддержит главного борцуна с коррупцией из Панамы.
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слава царю батюшці пйотруліксїчу мальдівському! ми почали краще іпацца. адназачна - це перемога!
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Это чиселки под Выборы..............Фальсификация в перспективе. Классика Мёртвые Души на службе у Парашенка и его подельников.
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ця новина - підготовка додаткових голосів на вибори...ордєноносєц охендовський все зробить.
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А яка оптимальна кількість населення України?
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Тем кто сейчас мутит...Хватит 15-20 лямов. В полях за современной техникой, на заводах, в ментовке и охранных структурах.......ну ишо типа судьи и чуток чиновников. А и Зоны охранять.............
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для них - мільйонів 10-15, щоб обслуговували панів
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Интересно соотношение естественной смертности со смертностью в ДТП и других несчастных случаев?
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Есть интегральный метод подсчёта (и не один).
Согласно одному из наиболее точных-население можно подсчитать исходя из потребления муки (исп в пр-ве хлеба и т.д.), потребления соли, учёта количества мусора оно примерно одинаково по европейским странам), а также обращениям в женские консультации пациенток фертильного возраста.
Судя по этим данным в Украине постояно проживает от 23 до 27 млн. человек. Это называется "мгновенное население".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧисленность населения в Украине составляет 42,3 млн человек. За первые 4 месяца года смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат
 
 
 
 
 
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