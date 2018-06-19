 Завтра комитет ВР по экономической политике заслушает отчет Кабмина

Об этом LB.ua сообщил замглавы комитета, нардеп от БПП Юрий Соловей, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра состоится заседание комитета, предварительно оно запланировано на 15:30", - сказал он.

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Согласно повестке, первым вопросом депутаты заслушают отчет Кабинета Министров "О ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году". Заседание пройдёт в конференц-зале в здании на Грушевского 5.

Соловей не смог подтвердить информацию о согласии премьер-министра лично участвовать в заседании комитета, как это всегда происходило во время рассмотрения отчетов правительства в профильном комитете.

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