 В Одесской области запустят "Центр поддержки экспорта", - Степанов

В Одесской области запустят "Центр поддержки экспорта". Губернатор региона Максим Степанов рассказал об этом в ходе дискуссии "Состояние и перспективы реализации национальных реформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодаря жесткой и настоятельной позиции Президента Украины в последние годы украинская экономика демонстрирует стабильный рост. Страна стала привлекательной для инвесторов. Наибольшее значение масштабных и системных реформ - это то, как они чувствуются людьми в регионах, каждым из нас. Строятся новые заводы, запускаются зерновые терминалы, появляются условия для бизнеса, которые формируют умную экономику региона", - подчеркнул Степанов.

По статистике, в 2017 году среднемесячная зарплата в Одесской области выросла на 36,1 % и составила 6 542 гривны. Как отметили в ходе дискуссии, "это при том, что благодаря политической воле Президента Петра Порошенко почти с нуля были созданы Вооруженные силы Украины".

"Одесская область занимает четвертое место в Украине по объему прямых иностранных инвестиций. В целом, страна занимает 76 место в рейтине Doing business против 137 места в 2013 году. Продолжается сотрудничество с мощными международными институциями. Их поддержка дает нам новые возможности и преимущества, которые уже, например, дал безвизовый режим со странами ЕС", - добавила национальный консультант ООН по секторальной экспортной стратегии Украины Дарья Антоненко.

Отметим, в процессе открытой дискуссии были подняты также темы достижений в мировой политике, восстановление и развитие экономики, процесс деолигархизации и судебной реформы, развитие инфраструктуры, результаты по борьбе с коррупцией, где особое внимание присутствующие уделили совершенствованию системы электронных закупок "ProZorro". Участие в обсуждении взяли руководители департаментов ОГА, профильные эксперты и представители общественности.