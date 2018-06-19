 Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, митингующим удалось прорваться к зданию парламента. При этом они снесли ограждения и пытались прорваться через центральный вход в здание Рады. Произошли стычки.

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У входа и по периметру ВР усилена охрана. Ситуация остается напряженной. Сотрудники полиции пытаются не допустить каких-либо противоправных действий.

К митингующим вышла первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Она пытается успокоить ситуацию.

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