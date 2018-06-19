 Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, митингующим удалось прорваться к зданию парламента. При этом они снесли ограждения и пытались прорваться через центральный вход в здание Рады. Произошли стычки.
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У входа и по периметру ВР усилена охрана. Ситуация остается напряженной. Сотрудники полиции пытаются не допустить каких-либо противоправных действий.
К митингующим вышла первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Она пытается успокоить ситуацию.
ГБ-ня *буча
Вероятнее всего - твоё начальство, что бы разъярить тебя
Почти как на россии с путиным, но только у нас в Украине: есть порошенко - есть Украина, нет порошенко - нет Украины.
Вот так вот.
Піде пороша прийде інша істота і що, одразу )(уйло зникне з Донбасу й Криму, Московія розвалиться?
Доки українці не перестануть видавати індульгенції раз на п'ять років, про незалежність і згадувати не варто.
Митингующие под Радой шахтеры и ветераны-афганцы пытаются силой попасть в здание парламента, - сообщает корреспондент "ОстроВа".
Они прорвали оцепление правоохранителей, снесли ограждающий забор. В настоящее время они бросают в сторону Рады бутылки, палки и другие предметы и пытаются силой прорвать последнее оцепление правоохранителей.
Полиция применила слезоточивый газ.
https://youtu.be/hBiQ9N5gHXE
Знаете, сейчас нахожусь, так сказать на переферии, у родителей в селе, настроение у людей очень раздраженное, говорят, что если после повышения тарифов, цен и всего прочего по осени не случится Майдан по свержению этого коррумпированого идиотизма, то страна погибла, как то так....
Закупать на Западе российский газ дороже, чем купить в России напрямую - это точно рынок, а не политика?
https://twitter.com/i/status/1008996031319691264
тоді тобі ні про що переживати, гебняве!
чекай, доки не пропливе повз тебе труп України
Может пора прекращать это бычество, пол страны "активисты" проплаченные", вторая половина гастеры. В стране уже немногие живые предприятия на грани остановки - никто не хочет работать. Пора завязывать с нескончаемыми майданами и митингами. Потеряем вообще страну. Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих...
Порох - мудак, если что...
Якщо ти вмер, то це надовго, якщо ти дурень, то це назавжди...
тобі хіба куратор не казав*
Абсолютно логічно і очікувано, що розгрібання владою пільгового болота буде супроводжуватися мітингами "афганців-чорнобильців", де на одного реального потерпілого приходиться десяток шахраїв. Я був би набагато більше занепокоєний, якби ці категорії людей були всім задоволені
А то что из-за коррупции страна не может нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане, им плевать. Главное для себя вытрести льготы.
Якщо афганець думає, шо він нічим не відрізняється від ветерана АТО, то він або закоренілий дурень або ватник. Ні перше ні друге не може бути причиною для повернення пільг в неконтрольованому обсязі
Защитим дорогих наших Слуг Народа!