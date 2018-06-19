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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (22067) столкновения (426)

 Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько сотен представителей ветеранских организаций и шахтеров проводят пикет на площади Конституции у Верховной Рады с требованиями сохранения своих льгот.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, митингующим удалось прорваться к зданию парламента. При этом они снесли ограждения и пытались прорваться через центральный вход в здание Рады. Произошли стычки.

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Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 01
Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 02
Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 03

Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 04
Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 05
Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 06
Под здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки 07

У входа и по периметру ВР усилена охрана. Ситуация остается напряженной. Сотрудники полиции пытаются не допустить каких-либо противоправных действий.

К митингующим вышла первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Она пытается успокоить ситуацию. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит законопроект о создании Бюро финбезопасности

Источник: https://censor.net.ua/n3072209
 
 
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Да ради Бога, это уже обыденность.... Кто-то говорил - полают, по визжат, и успокоятся.... На вече - всех скинем.
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Після знищення врадіївського майдану янучари теж думали що всі проблеми порішали
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При чем здесь Рада-Порошенко надо брать за одно место. Вся вина на нем.
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порошщенку надо отрезать уши, в глаза вбить шиферные гвозди, поотрубать пальцы и поливать там кислотой
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роздайте ікони Янукевича Лігітимного - і хай втішаться
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Уйдет Порошенко-Украина получит шанс сохранить независимость.
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вам выдали старые бланки. Сходите к начальству за новыми.
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сходи в спам лахудра соєва
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это не я тебя спамлю, если что.
Вероятнее всего - твоё начальство, что бы разъярить тебя
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Лолиботы сейчас активно всем рассказывают, что путин будет все делать для того, чтобы не допустить порошенко к власти на выборах. Не выгодный он ему - доказывают они.
Почти как на россии с путиным, но только у нас в Украине: есть порошенко - есть Украина, нет порошенко - нет Украины.
Вот так вот.
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Все в кучу. Причем тут есть Украина или нет? Есть простой факт - хуйло тянет время до выборов. С текущей властью он не может договориться. Зрадоебы уже 4 года рассказывают, как вот вот сольют Мариуполь или гиви с моторолой будут в раде сидеть. А раз он тянет время - значит рассчитывает, что придет более договороспособный президент для нет. Дальше делайте выводы сами.
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Неа. Остальные или такие же, как порошок или хуже. Всё, пасочки уже, раньше нужно было думать.
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Самій не смішно в це вірити?

Піде пороша прийде інша істота і що, одразу )(уйло зникне з Донбасу й Криму, Московія розвалиться?
Доки українці не перестануть видавати індульгенції раз на п'ять років, про незалежність і згадувати не варто.
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Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 6610 Митингующие под Радой шахтеры и ветераны-афганцы пытались штурмовать Верховную Раду (ВИДЕО/ФОТО) 19.06.2018 11:32. Просмотрено 550 раз. За сегодня - 550 раз.

Митингующие под Радой шахтеры и ветераны-афганцы пытаются силой попасть в здание парламента, - сообщает корреспондент "ОстроВа".

Они прорвали оцепление правоохранителей, снесли ограждающий забор. В настоящее время они бросают в сторону Рады бутылки, палки и другие предметы и пытаются силой прорвать последнее оцепление правоохранителей.

Полиция применила слезоточивый газ.

https://youtu.be/hBiQ9N5gHXE
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сучка шикаладна, де ти тут штурм верховної сради побачило?
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Можно подумать, что депутатом кому-то жалко.
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Будут купол валить, с автоматов добивать, гранаты взрывать. Дело савченко живет, а геннедоразумение на курорте, так бы порешал на раз два.
Знаете, сейчас нахожусь, так сказать на переферии, у родителей в селе, настроение у людей очень раздраженное, говорят, что если после повышения тарифов, цен и всего прочего по осени не случится Майдан по свержению этого коррумпированого идиотизма, то страна погибла, как то так....
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людям мізки шекаладні зомбі"ЗМІ"промивали 4 роки про "наступного майдану не переживем", але дурних все менше
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я тебе больше скажу, люди, которы были в принципе против какого либо по форме и содержанию Майдана раньше, которые говорили, что переговорами все можно уладить, то теперь кардинально изменились, готовы сносить эту власть всю, причем, что вообще не укладывается, сторонники всех имеющихся партий и лидеров, говорят, что все те партии и лидеры казлы и выносить нужно абсолютно всех. Повторяю, это мои наблюдения
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Ты хотел сказать - придурки готовы сносить власть? Причем за что? За то, что вводят рынок и рыночные цены? Люди хотят совка?
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Та игнорь то недоразумение. Они рынок от базара не отличают. Не порть себе нервы общением с такими как оно
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В любой нормальной западной стране. Где цена ресурсов - рыночная. Не зависимо от того, сколько добывают на территории этого ресурса. В Польше, где ввели рынок в начале девяностых не смотря на вопли "народа", и не смотрели, какая средняя зарплата. Потому что сначала рынок - потом зарплаты. По другому - не бывает.
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Идиот? Рыночные цены на газ по указанию ЕС?
Закупать на Западе российский газ дороже, чем купить в России напрямую - это точно рынок, а не политика?
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Во первых россия не продает. Поэтому уже неверно утверждение. Не может быть дороже по стравнению с тем местом, где не продают. А не продают с тех пор, как в суде доказали. что контракт тимошенко незаконный, и теперь цена должна быть меньше. До этого они ставили цену в соответствии с контрактом - больше, чем в Европе. И я правильно понимаю, что теперь зрадоебы уже притензию ставят, почему в рашке не покупаем?
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Вот и сноси свою власть там где находишься в вонючем козломордом мухостанске.
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Где то я слышал такое. Точно. про польшу писали. там, к счастью, такой народ нахер послали и построили рыночную экономику. Потому что с совками, которые хотят халявных тарифов, далеко не уедем. Это даже не беря про бред про майдан.
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реакція чоколятних - хуйло-кгб - організували! Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 7378 Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 7378 Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 8093
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АТОшникам тоже надо принять в этой акции участь. Разогнать эту шоколадную банду у власти.
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бланк поменяй! Палишься, он у тебя позавчерашний!
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Атошники сейчас твоих мышебратьев жмурят на передовой...)
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Все льготы отдайте "афганцам", у АТОшников заберите и отдайте им... Большая часть этих "афганцев" это откровенная вата и сепарня... Не удивлюсь, если весь этот движ устроил какой нибудь бойко или новицкий, шуфрич..
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Нет, это не рыги Волынец - Йулькин человек. То Йульваладымиравна цЫрк заказала. И кстати, что там с прошлогодними закупками Селидовугля? Мясо по 4 тысячи, томатный сок по 400 гривен литра? Не помню, чтобы шахтеры тогда митинговали против обкрадывающей их дирекции
Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 6423
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Бабы йули становиться все больше и больше, набирает обороты... Как всегда в Украине побеждает популизм и гречка...
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Для тебя и афганцы, которые на чужой земле воевали - ветераны? С донбасса отпускники тоже ветераны?
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Пока воры и бандиты у власти-Украина гибнет.
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та ти шо?
тоді тобі ні про що переживати, гебняве!
чекай, доки не пропливе повз тебе труп України
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Опять деньги из кремля зашли ? Интересно, на этот раз через кого финансируется эта "акция" ? Через медведука или йулю ?
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неужели поменяют власть... куда же тогда шакаладного барыгу с гнойсманом...
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Посадить всех. нах... Это друзи Савченки.
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Выпустить Надю,она знает что надо со зРадой делать !!! Вот так в один прекрасный день и будет покончено с ворьём !!!
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Мало того что у шахтеров пенсии большие (к примеру в 3-4 раза больше чем у рабочих заводов) так еще и льготы требуют. Не хило.
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Афганців у Афган не Україна посилала. А шахтьори взагалі викликають тривогу.
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ого, номенклатурщиком совковым понесло конкретно
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Может совок - это защита афганцев? Которые были примерно как отпускники рашки на Донбассе.
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Нет, афганцы - это не отпускники с рашки, тогда 18- летних ребят забирали всех подряд и никто никого не спрашивал. Многие погибли. Конечно, всех подряд пенсионеров возить - такого и при Совке не было, но у ветеранов нельзя забирать эту льготу. Ветераны АТО, Афганистана и труда должны в городском транспорте и пригородном иметь льготы.
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Мерзенна падаль.Медведчуківські тітушки. Відкривати вогонь на ураження без всяких вагань...
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це ти про мусарських організмів? так, вони вже потренувались в побитті мирної демонстрації в неділю, входять у смак
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падаль - це твоя стецькова троль-бригада Біля будівлі Ради відбуваються сутички між мітингувальниками і правоохоронцями - Цензор.НЕТ 8913
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Давай стрельни..тогда всех ваших шоколадников порешат судом Линча.
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Иди выстрели диванный воен под прокси.один уже на Майдане попробовал.Теперь из ростова вещает.
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Опять "шахтеры"?! Оружие в шахтах скоро найдут?
Может пора прекращать это бычество, пол страны "активисты" проплаченные", вторая половина гастеры. В стране уже немногие живые предприятия на грани остановки - никто не хочет работать. Пора завязывать с нескончаемыми майданами и митингами. Потеряем вообще страну. Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих...
Порох - мудак, если что...
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До чого тут "дамбас"?
Якщо ти вмер, то це надовго, якщо ти дурень, то це назавжди...
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Це не риторика, це реальність. Зокрема по Дніпру. В "домбасі" не був років 15.
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Так хоча б не сосе у Хуйла, як тіМашонка чи Чорнозадий Чебурек...
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попка повинен повторювати мінімум 3 рази!
тобі хіба куратор не казав*
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ГО Порохокідзе‏ @pIebeian 19 мин.19 минут назад

Абсолютно логічно і очікувано, що розгрібання владою пільгового болота буде супроводжуватися мітингами "афганців-чорнобильців", де на одного реального потерпілого приходиться десяток шахраїв. Я був би набагато більше занепокоєний, якби ці категорії людей були всім задоволені
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Можно вопрос? Какого хера я должен со своих налогов что то платить афганцам? Которые воевали на чужой земле за интересы совка и коммунизма?
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Бидло-витирани недобитки рашистсько-совдепівські.
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Весь народ Украины для вас есть быдло...
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не весь. Но говно, которое считает что я что то должен афганцам, которые на чужой земле убивали за интересы совка и коммунизма - да, быдло.
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"Афганцы", "шахтеры" - джентльменский набор десятилетней давности. Старо, кисло и приторно.
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Долой власть барыг и предателей ! ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ !
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еще бля"трактористов" нехватает .и картина маслом ."донбас порожняк не гонит ". кто их проплатил ?
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Купите им билеты Киев - масквабад ... вдв))) по тельняшкам и тряпкам на палках все понятно.
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За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то отдасте. (с) Той хто думає не про нашу державу, а про ковбасу для себе - є бидлом.
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Порошенко или сам уйдет или уберут. Он токсичен для всех. Лгун,вор,предатель.
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Когда были митинги против коррупции власти, что-то этих ветеранов там не было. Зато сейчас прискакали свои шкурные интересы отстаивать.
А то что из-за коррупции страна не может нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане, им плевать. Главное для себя вытрести льготы.
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Під будівлю Ради прорвалися ветерани і шахтарі, що мітингують, відбулися сутички - Цензор.НЕТ 5137
Якщо афганець думає, шо він нічим не відрізняється від ветерана АТО, то він або закоренілий дурень або ватник. Ні перше ні друге не може бути причиною для повернення пільг в неконтрольованому обсязі
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Когда война на Донбассе закончится и ветераны АТО властям станут больше не нужны отношение к ним станет таким же свинским как и к "афганцам".
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Сограждане, украинцы, патриоты - все как один встанем на защиту Верховной Рады!!!

Защитим дорогих наших Слуг Народа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод здание Рады прорвались митингующие ветераны и шахтеры, произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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