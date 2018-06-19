 Пограничников избивали охранники и неизвестные молодые люди, - Слободян о драке в мариупольском кафе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 0629 сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.
"Государственная пограничная служба проводит служебное расследование по данному факту, написаны заявления в полицию. Поэтому сейчас делать выводы рано.
Но по предварительной информации, пограничники были побиты неизвестными людьми, конфликт начали охранники, но потом приехало определенное количество молодых людей, которые тоже присоединились к избиению.
В результате избиения пострадали двое пограничников, при чем из них одна – женщина-офицер. У мужчины сломанная челюсть и многочисленные ушибы. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы.
Акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню украинским языком", - уточнил Слободян.
Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.
почитайте коменты под отмазкой кафе... там клоака свинорашей
от і бігли б собі подалі від Києва
Доброго дня вам шановнi! Обслужiть мене будь ласка на украjнськiй мовi!- Тыдыц в челюсть!
И что, уже передал видео? Или может где-то опубликовал?
О драке представители кафе рассказали на своей странице в Facebook.
"17 июня в 21 часов к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе.
Гости заказали мороженое и... алкогольные коктейли. В 22.00 зал кафе закрывается,
поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполь
меморандумом мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбы охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами. Директор Наталья и администратор Кристина беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила на русском - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке", - заявили в кафе.
Там добавили, что, несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и продолжить вечер.
В этом зале один из пограничников потребовал разговаривать с ним только
на украинском языке, после чего ему понадобилось меню на украинском.
В кафе заявили, что такое меню сейчас находится в разработке.
Персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков.
"Реакция с их стороны была неадекватна: продолжали громко нецензурно
выражаться, грубить", - сообщают в кафе.
Молодых попросили покинуть заведение. На улице один из гостей ударил
охранника, после чего завязалась драка.
Вся информация и записи видеокамер переданы в полицию для расследования инцидента.
Относительно того - превысили охранники или нет свои функции пусть разбирается следствие.
"Мы пытались сделать все для урегулирования конфликта, на протяжении 30 минут пытались найти общий язык с молодыми людьми, которые вели себя вызывающе и по хамски, позволяя себе нецензурные выкрики в сторону женщин, пытающихся их успокоить и по возможности сделать отдых других комфортным. Надеемся на объективное расследование инциндента"
А то только разговоры разговаривают.
Пусть выкладывают и снимут все вопросы.
для расследования инцидента" - цитата
(хотя копии записей и съемки на телефон (ну хоть кто-то же вел) должны были остаться...
может еще увидим?)
в Україні ламають щелепу за українську мову...це називається прітіснєнія рускава язіка(((
Не воспринимаю пропагандистские бредни о проукраинском населении Домбасюрии. Если там и остались украинцы, то они в категорическом меньшинстве, как это и было до 2014 года.