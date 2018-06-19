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Все про:Госпогранслужба (2850) драка (1635) избиение (9202) Мариуполь (3513) Слободян (304)

 Пограничников избивали охранники и неизвестные молодые люди, - Слободян о драке в мариупольском кафе

Конфликт в мариупольском кафе RedCups, в результате которого пострадали подполковник и пресс-офицер ГПСУ, начали охранники заведения. Также им на помощь пришли неизвестные молодые люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 0629 сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

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"Государственная пограничная служба проводит служебное расследование по данному факту, написаны заявления в полицию. Поэтому сейчас делать выводы рано.

Но по предварительной информации, пограничники были побиты неизвестными людьми, конфликт начали охранники, но потом приехало определенное количество молодых людей, которые тоже присоединились к избиению.

В результате избиения пострадали двое пограничников, при чем из них одна – женщина-офицер. У мужчины сломанная челюсть и многочисленные ушибы. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы.

Акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню украинским языком", - уточнил Слободян.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3072208
 
 
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Посмотрите где эти комментаторы живут-Афины,Донецк,Москва и т.д. Уёб...ки короче.
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Усіх переловити і вислати в ДНР для подальшої утилізації.
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Нак сиди і не гуди, не воняй тут ватним кацапсячим смородом!
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Їх треба депортувати в Диру і позбавити громадянства! Не поважають мову країни в якій живете-нах@й за парєбрік!
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Це хіб ановина? В Києві кожний 4-5й таксист - пропагандує сепаратисьскі думки.
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сепаратизм - це центробіжні тенденції
от і бігли б собі подалі від Києва
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било б видео где погранци бикують вивалили б через час после того как узнали кого отмудохали ДНР-вци хренови а раз видео нет до сих пор то скорее всего любители руське мира или просто типичние ахметовци
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Тут два варианта- либо офицер слишком уж грубо и навязчиво требовал обслужить его на украинском языке либо в Мариуполе не очень хорошее мнение о украинской армии.. ну это уж как то я не знаю..?
Доброго дня вам шановнi! Обслужiть мене будь ласка на украjнськiй мовi!- Тыдыц в челюсть!
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Рисануться перед прессетуткой решил...и получил в будку.. Ибо если ты офицер, должен нести двойную моральную ответственность, а не быковать...а так спровоцировал половину посетителей, на неприязнь к украиномовной части
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Так вроде уже была информация, что пограничник со своей компанией в кафе сам изначально говорил на русском. А потом сами же использовали язык как повод "лишь бы дое.аться", Захотели говорить по-Украински, им дали администраторшу, которая была готова обслужить их на Украинском и предложила перевести меню. https://www.0629.com.ua/news/2072429 но их это не устроило.
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Ну... якщо все було так як написано в цьому посиланні то прикордонники не праві...
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Вообще-то погранцы частенько быкуют. Сталкивался с такими в аэропортах.
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"Теперь директор кафе собирается передать видео конфликта в полицию."

И что, уже передал видео? Или может где-то опубликовал?
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А какой населённый пункт зачищен..?
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*/* (я, лично никому не верю! что-то мутят обе стороны)
О драке представители кафе рассказали на своей странице в Facebook.
"17 июня в 21 часов к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе.
Гости заказали мороженое и... алкогольные коктейли. В 22.00 зал кафе закрывается,
поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполь
меморандумом мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбы охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами. Директор Наталья и администратор Кристина беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила на русском - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке", - заявили в кафе.
Там добавили, что, несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и продолжить вечер.
В этом зале один из пограничников потребовал разговаривать с ним только
на украинском языке, после чего ему понадобилось меню на украинском.
В кафе заявили, что такое меню сейчас находится в разработке.
Персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков.
"Реакция с их стороны была неадекватна: продолжали громко нецензурно
выражаться, грубить", - сообщают в кафе.
Молодых попросили покинуть заведение. На улице один из гостей ударил
охранника, после чего завязалась драка.
Вся информация и записи видеокамер переданы в полицию для расследования инцидента.
Относительно того - превысили охранники или нет свои функции пусть разбирается следствие.
"Мы пытались сделать все для урегулирования конфликта, на протяжении 30 минут пытались найти общий язык с молодыми людьми, которые вели себя вызывающе и по хамски, позволяя себе нецензурные выкрики в сторону женщин, пытающихся их успокоить и по возможности сделать отдых других комфортным. Надеемся на объективное расследование инциндента"
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Главное, чтобы расследование действительно было объективным. А не поднялась "патриотическая общественность" и не сделали виноватыми персонал кафе в любом случае. Как по мне, версия пограничников хромает - как так, в кафе попросил меню на украинском и тут же получил в бубен? Но и кафе что-то мутят - ладно охранник, а кто были остальные люди? Нужно глянуть, что там на видео и после этого строить догадки
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Эх, повесить бы тебя вместе с этим персоналом ... Прикордонників били охоронці та невідомі молодики, - Слободян про бійку в маріупольському кафе - Цензор.НЕТ 7463
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А что за агрессия? У нас правовое государство или просто территория, где могут наказать любого, кто не понравился? Если первое - должно быть беспристрастное расследование с изучением всех доказательств и видеоматериалов. И если пограничник вел себя неадекватно и первым полез в драку - наказать должны именно его.
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Выложили бы сразу видео у себя в фейсбуке.
А то только разговоры разговаривают.
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вот и правильный вопрос - почему не выложили видио? что скрывают? кто мутит?
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Видео имеют представители кафе.
Пусть выкладывают и снимут все вопросы.
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"Вся информация и записи видеокамер переданы в полицию
для расследования инцидента" - цитата

(хотя копии записей и съемки на телефон (ну хоть кто-то же вел) должны были остаться...
может еще увидим?)
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Все записи с камер видеонаблюдения забрали менты, приехавшие на драку.
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Сам признаешь, что мариуполь ватный и что предлагаешь - ублажать ватное быдло, что не оббиделось? На Таймыр вас, хахло-кацапских изменников, холуев Ахметова и Путлера. На историческую родину ягель жрать в компании овцебыков.
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ты держись не отпускай - и с мамой в баню не ходи...\а то, за чтобы смог схватиться...?)))(с)\
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да мы знаем что вы кацапы такие - но бываете ещё и не сказочные...)))
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Нужно в зародыше давить все моменты сепаратизма, есть же примеры Крыма и лугандона. Берите пример с кацапов если своего ума не хватает. Балух флаг Украинский вывесил на доме, так быстро подкинули патроны и человек в тюрьме. А тут сюсюкают, пузыри пускают, а потом приходится кровью и страданиями все это оплачивать.
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читаючи такі новини виникає питання - коли ж ця вся ватоголова публіка "повиздихує"...((

в Україні ламають щелепу за українську мову...це називається прітіснєнія рускава язіка(((
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Почему хозяева и персонал этой домбасюрской рыгаловки еще не изловлены и не закопаны в лесопосадке?

Не воспринимаю пропагандистские бредни о проукраинском населении Домбасюрии. Если там и остались украинцы, то они в категорическом меньшинстве, как это и было до 2014 года.
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Були б погранці мужиками - то вже спалили б нах той гадючник разом з директором. Але ж це порушить "мінські домовленості!", ніззя...
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Это ИЗВЕЧНЫЙ вопрос: должны ли люди, проживающие в ЛЮБОЙ стране, обязательно быть патриотами этого государства или они могут быть просто законопослушными гражданами (обычными обывателями), которым просто нравится их страна???
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Больше не назначайте служебных совещаний и подведений итогов погранслужбы в кафе RedCups
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кафе уже должно гореть от проводки неисправной. Прикордонників били охоронці та невідомі молодики, - Слободян про бійку в маріупольському кафе - Цензор.НЕТ 3649
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничников избивали охранники и неизвестные молодые люди, - Слободян о драке в мариупольском кафе
 
 
 
 
 
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