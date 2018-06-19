 Пограничников избивали охранники и неизвестные молодые люди, - Слободян о драке в мариупольском кафе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 0629 сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

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"Государственная пограничная служба проводит служебное расследование по данному факту, написаны заявления в полицию. Поэтому сейчас делать выводы рано.

Но по предварительной информации, пограничники были побиты неизвестными людьми, конфликт начали охранники, но потом приехало определенное количество молодых людей, которые тоже присоединились к избиению.

В результате избиения пострадали двое пограничников, при чем из них одна – женщина-офицер. У мужчины сломанная челюсть и многочисленные ушибы. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы.

Акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню украинским языком", - уточнил Слободян.

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.