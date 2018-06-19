 Прокурор и экс-сотрудник Генпрокуратуры задержаны в Киеве за получение $22,5 тыс. взятки, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется надзор за досудебным расследованием в форме процессуального руководства в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, которое расследуется следователями Главного следственного управлением Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из местных прокуратур г.. Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником Генеральной прокуратуры Украины с сентября 2017 г. вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

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"18.06.2018 г. бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.. Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США", - добавили в ведомстве.









Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.