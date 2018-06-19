 С 1 июля в столице Литвы вводят новый налог для туристов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В столице Литвы налог составит 1 евро в сутки. От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды.

До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 г. пополнится 2 млн. евро. За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания – не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно. Поставщики услуг должны информировать туристов о том, что они должны платить налог, затем каждый месяц переводить эти деньги на указанный счет администрации Вильнюсской мэрии.

Налог должны платить все гости литовской столицы, которые зарегистрируют свой приезд с 12:00 ч. 1 июля. Тем, кто приехал раньше, от уплаты налога освобождены.

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По словам главы Вильнюсского туристического агентства Go Vilnius Инги Романовскене, этот сбор принесет пользу городу.

"Мы вместе с другими представителями турбизнеса будем решать, на что тратить эти деньги, чтобы город получал от этого пользу и стал привлекательнее, известнее в мире", – сказала Романовскене.

По словам директора Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, самое главное, что бы эти дополнительные средства помогли Вильнюсу привлечь новые авиамаршруты и укрепить менеджмент туризма.

Туристы платят налоги во многих столицах Европы: Амстердаме, Берлине, Риме и т.д. В некоторых городах он составляет 7 евро.