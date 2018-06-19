 Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, - Мингарелли

"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал он на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

По его словам, есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.

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"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьёзным сопротивлением, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, то нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить: что означает имплементация этого соглашения для жизни граждан", - отметил посол.

Х.Мингарелли добавил, что в комитетах Верховной Рады ситуация относительно движения по имплементации соглашения все ещё сложная.

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