EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1617  34
Материалы по теме:
Все про:ассоциация (896) олигарх (491) Евросоюз (11936) Мингарелли (154)

 Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал, что популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Как вы знаете, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал он на заседании ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

По его словам, есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, необходима институциональная реформа ВР, - Мингарелли

"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьёзным сопротивлением, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, то нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить: что означает имплементация этого соглашения для жизни граждан", - отметил посол.

Х.Мингарелли добавил, что в комитетах Верховной Рады ситуация относительно движения по имплементации соглашения все ещё сложная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые члены профильных комитетов Рады блокируют гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС для защиты своих интересов, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/n3072203
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
петькін.В якій раз привожу слова Віталія Бали:
"Звинувачують Тимошенко в популізмі. Якщо б вони знали, що таке популізм, вони б ніколи не звинувачували її в цьому.
Популізм - це коли політик інтереси народу ставить вище, ніж свої і інтереси політичної еліти..."
 показать весь комментарий
 
 
По твоей холопской логике Ляшко самый лучший политик, который свои интересы ставит ниже народа Украины..а..ха..ха..хп
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все сказаное подходит и к парашенко.
 показать весь комментарий
 
 
да там вся быдлоылита такая.
шкурные интересы важнее государственных.
 показать весь комментарий
 
 
Ау, дядя... Популісти сьогодні перемагають по всій Європі.
 показать весь комментарий
 
 
Плешивый ПЕДофил всю РАБссию паБЕДил,а товаристч Сралин Джугашвили насрал в ЯДРО ВКП(б) 1934 года... Убив товарища КИРОВА,Сергей Мироныча...и прочее ГОФФНО цк Партии....ШАРИКОВЫХ....
Быдло ПЛЯ... Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3582 Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3582
 показать весь комментарий
 
 
киров,настоящая фамилия которого костриков - преданный слуга коммуно-рашизма
 показать весь комментарий
 
Быдло...,станьте НАРОДОМ,как это сделал в 1968 году нападающий сборной ЧЕХОСЛОВАКИИ Вацлав НЕДОМАНСКИ..сказавший СОВЕТСКИМ МУДАКАМ...ВЫ НИКТО в ЧЕХИИ...
 показать весь комментарий
 
 
Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, - Мингарелли
так,корыто уходит)))
 показать весь комментарий
 
Петя у власти со времене кучмы , он создал свою бизнес империю ,используя коррупцию ,связи и т.д. Нах ему ваша имплементация?
 показать весь комментарий
 
 
Мавзолейное быдло...
КРЫМ ваш...не Бандеровский...
а Когда КРЫМ был Бандеровский....? Дата год число...БЫДЛО рюсскае........ Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1303
 показать весь комментарий
 
"министерства, которые мотивированы на имплементацию"? Он чё полный лошара?
 показать весь комментарий
 
ПАСКУДЫ обоссцанные.............ТУПЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3171 Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3171
 показать весь комментарий
 
"Якщо Росія - наш ворог, то давайте визначимось у всьому. Український бізнес в Росії тоді не повинен працювати, мільйони наших трудових мігрантів теж не повинні там працювати. Адже вони піднімають економіку Росії, створюють валовий продукт і приносять цій країні набагато більший прибуток, ніж заробляють і пересилають до України. У нас експорт-імпорт з Росією складає 9 мільярдів доларів. Ще одна дурна ситуація - поїздом до Росії можна, а літаком не можна. Хоча в аеропортах контролю більше. І так у нас у всьому. Не повинно бути подвійних стандартів", - в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.
 показать весь комментарий
 
 
Так популисты всегда будут на вершине рейтинга, т.к. никто не задумывается - откуда берётся в государстве бесплатное и что такое - "государство, но которое обязано"...
 показать весь комментарий
 
 
БЫДЛО ПЛЕШИАОГО ПЕДОФИЛА........когда КРЫМ стал БАНДЕРОВСКИМ...Простой ВОПРОС Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 9205Сран КГБэшная...назовите хотя был год КОГДА БАНДЕРОВЦЫ ОБОСРАЛИ КРЫМ............ Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 9205БАРАНЫ пляяяя
 показать весь комментарий
 
Тю,так пэтя сказал,что олигархов в Украине больше нет а тут такой коленкор - неувязочка ... Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8001
 показать весь комментарий
 
 
За что, в таком случае, Коломойский ненавидит Порошенко и всячески подставляет?
 показать весь комментарий
 
Так на то они и пауки в банке ,чтобы жрать друг друга...
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. два общеизвестных факта отстранения Коломойского от управления государством не надо учитывать и он так и остаётся олигархом?
 показать весь комментарий
 
Тебе шо жбан напекло ,Украиной управляет самый,что ни на есть олигарх а их разборки за собственность это лишнее тому подтверждение.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Беня давал по 10000 долларов за сепара, а Петя торговал с рашкой. Потому что коломойша личный враг .уйла, а Петя торговый партнёр)
 показать весь комментарий
 
 
ГОФФНОЕДЫ КРЕМЛЯ просравшие СССР и Варшавский Договор о Вяличие гоффна Рюсскага ТРЫНДЯт......БЫДЛО ШАРИЕОВСКОН ва м ПРОФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ поставил ДИАГНОЗ в 1923 году....
Рюсскае ГОФФНо вонюччеееее......Фью...ПАДАЛЬ.. Популісти й олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: ми стикаємося із серйозним опором, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1368
 показать весь комментарий
 
от я проти вирубку українських Карпат й експорту лісу-кругляку?!
цікаво я популіст чи олігарх?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, кто такие олигархи более-менее понятно... Но кто такие популисты?... Это те, кто против беспрерывного повышения цен на всё?... когда бездарное управление покрывается повышением цен... Или те, кто против того, что ничего не производящие чиновники назначают себе баснословные премии?... Или те, кто против того, что кучка воров не знает куда деньги девать, а большая часть страны живет в бедности?... Пусть этот "макиавелли" пояснит...
 показать весь комментарий
 
 
Это те кто хочет на недалёком электорате попасть во власть, вешая им лапшу о хорошей жизни после выборов.
 показать весь комментарий
 
Так комітет очолює не Юля,а тушка з партіі львівського сміттєвого месіі Садового - багатоквартирна Ганна Гопко. Яка до речі має вільний доступ на всі канали соя ТБ і чогоб це за які такі заслугі перед ворогом?

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопулисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС: мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, - Мингарелли
 
 
 
 
 
 вверх