 Тандит уволился с должности советника главы СБУ

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности советника главы СБУ", - сказал Тандит, добавив, что при этом остается в хороших отношениях с руководителем спецслужбы.

По его словам, причиной увольнения являются перемены в профессиональном плане: "В ближайшее время я буду представлен как человек в большом проекте".

Тандит также отметил, что как волонтер продолжит заниматься темой освобождения заложников, в том числе организацией встреч с людьми влияющими на принятие решений по данному вопросу, общением с семьями заложников и их реабилитацией. Также он планирует оставаться в проекте "Добро и зло" - посвященном общению с иерархами и верующими людьми.

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