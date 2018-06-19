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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (12605) увольнение (1439) Тандит (276)

 Тандит уволился с должности советника главы СБУ

Юрий Тандит подал заявление об увольнении с должности советника главы СБУ по собственному желанию.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности советника главы СБУ", - сказал Тандит, добавив, что при этом остается в хороших отношениях с руководителем спецслужбы.

По его словам, причиной увольнения являются перемены в профессиональном плане: "В ближайшее время я буду представлен как человек в большом проекте".

Тандит также отметил, что как волонтер продолжит заниматься темой освобождения заложников, в том числе организацией встреч с людьми влияющими на принятие решений по данному вопросу, общением с семьями заложников и их реабилитацией. Также он планирует оставаться в проекте "Добро и зло" - посвященном общению с иерархами и верующими людьми.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072202
 
 
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Вот и Трандит уволился, видно надоело нести пургу.
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Какая потеря, какой интеллект уходит! Он даже посильней Лысенко был, только полковник Федичев его мог превзойти!
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запахло жареным
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а через одного случайно не Русланчик сидит? А то, фиг их гомосеков разберёшь.
Тандіт звільнився з посади радника глави СБУ - Цензор.НЕТ 9190
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корешок Рубана....такой же сепар и любитель русцкого мира
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"В ближайшее время я буду представлен как человек в большом проекте"- спасти рядового Рошена. Будет балотироватся от партии "Шакаладных рыгионав".
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інстинкт самозбереження: " від пєті - до йулі"
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Жулик хочет быть представлен,как человек в новом проекте ,но ведь только гнида ты вороватая а не человек ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТандит уволился с должности советника главы СБУ
 
 
 
 
 
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