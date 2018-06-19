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 Политика Украины, Общество
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Все про:задолженность (169) Николаев (1088) Николаевская область (764) Савченко Алексей (37)

 На Николаевском судостроительном заводе началось погашение задолженностей работникам, - Савченко

"Николаевский судостроительный завод" (ранее - Судостроительный завод им. 61-го коммунара) получил первый платеж в размере 3,1 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Глава области отметил, что благодаря поддержке и принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко госпредприятие "Николаевский судостроительный завод" имеет увеличенный уставный капитал. А 15 июня прошел первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые работники предприятия уже получили на свои зарплатные карты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст взыскал почти 90 млн долгов по зарплате за два месяца, - Петренко

"Спасибо Президенту Украины Петру Порошенко за поддержку и принципиальную позицию! Сегодня мы имеем увеличенный уставный капитал предприятия "Николаевский судостроительный завод" (завод им.61 коммунара). И это, в свою очередь, даст возможность полностью погасить задолженность по заработной плате. Сегодня же прошел первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые люди уже получили на свои зарплатные карты, - сообщил Савченко. - Это свидетельствует о том, что глава государства заботится о заводе и его рабочих. Зная болезненную тему этого предприятия, он сознательно взял на себя ответственность и помог решить проблему с задолженностью".

Председатель Николаевской ОГА выразил уверенность, что произойдет не только расчет с задолженностью по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут предприятию возобновить свою деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запускает программу взыскания задолженности по зарплате - по моделе работы с недобросовестными алиментщиками

Источник: https://censor.net.ua/n3072201
 
   
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Купівля голосів на майбутніх виборах вже почалася. Перший транш пішов.
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у нас в Черкассах зоопарк расширили и звери не с впалыми боками. Это тоже что торговля голосами......хотя этому анонсу уже не год
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У вас також було написано " благодаря поддержке и принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко"?
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не там только Рошен есть написано, но отзывы великолепные. А вы что против, что этот завод заработает и люди получат свои зарплаты....
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Отож, пані. "Рошен" , а не "Президент". (читайте бізнес, а не чиновник)

Проти чого проти я вже написав, можу повторити:
" благодаря поддержке и принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко"
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valeria - Cherkassy-Porto-Stuttgart

Дописав. Розвідка працює.)))
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Кучка рукожопов, сидящая на шее у Украинцев, за что им начисляют зарплату, ведь завод стоит уже много лет?
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Так савченка вроде же отстранили ?! Непотомояемое 😈
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Николаевском судостроительном заводе началось погашение задолженностей работникам, - Савченко
 
 
 
 
 
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