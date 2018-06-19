 На Николаевском судостроительном заводе началось погашение задолженностей работникам, - Савченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Глава области отметил, что благодаря поддержке и принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко госпредприятие "Николаевский судостроительный завод" имеет увеличенный уставный капитал. А 15 июня прошел первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые работники предприятия уже получили на свои зарплатные карты.

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"Спасибо Президенту Украины Петру Порошенко за поддержку и принципиальную позицию! Сегодня мы имеем увеличенный уставный капитал предприятия "Николаевский судостроительный завод" (завод им.61 коммунара). И это, в свою очередь, даст возможность полностью погасить задолженность по заработной плате. Сегодня же прошел первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые люди уже получили на свои зарплатные карты, - сообщил Савченко. - Это свидетельствует о том, что глава государства заботится о заводе и его рабочих. Зная болезненную тему этого предприятия, он сознательно взял на себя ответственность и помог решить проблему с задолженностью".

Председатель Николаевской ОГА выразил уверенность, что произойдет не только расчет с задолженностью по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут предприятию возобновить свою деятельность.

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