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 ВККСУ рекомендовала назначить на должности 61 судью

18 июня 2018 г. на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей, у которых закончился срок полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, ВККСУ рекомендовала назначить на должности 61 судью.

Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ

Со списком рекомендованных ВККСУ для назначения судей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, решением Комиссии от 20 октября 2017 г. назначено квалификационное оценивание 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3072199
 
 
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Эт тех, кто колядовать хорошо научился? ВККСУ рекомендувала призначити на посади 61 суддю - Цензор.НЕТ 48
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Как был суд коррупционным, так и остался.
Как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но судя по всему Порошенко это вполне устраивает.
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