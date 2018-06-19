Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
Так, ВККСУ рекомендовала назначить на должности 61 судью.
Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должно быть оценено в порядке, установленном законом.
Со списком рекомендованных ВККСУ для назначения судей можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, решением Комиссии от 20 октября 2017 г. назначено квалификационное оценивание 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
Как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но судя по всему Порошенко это вполне устраивает.