Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, ВККСУ рекомендовала назначить на должности 61 судью.

Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности в процессе квалификационного оценивания, - ВККСУ

Со списком рекомендованных ВККСУ для назначения судей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, решением Комиссии от 20 октября 2017 г. назначено квалификационное оценивание 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.