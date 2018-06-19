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Все про:бюджет (4213) Пентагон (480) США (13821)

 Сенат США принял военный бюджет на 2019 год в размере $716 млрд

Сенат США большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, который нацелен на укрепление вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Согласно документу, $617 млрд будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 млрд - на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 млрд - на программу ядерных разработок.

Законопроект также санкционирует разработку баллистической ракеты с ядерным боезарядом, размещаемой на подводных лодках. На данную разработку предусматривается выделение $65 млн из бюджета.

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Как и запрашивал изначально Пентагон, $23,1 млрд пойдет на строительство десяти новых военных кораблей, $7,6 млрд - на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Помимо этого, документ предусматривает повышение заработной платы военным на 2,6%, что даже больше, чем просило ранее оборонное ведомство.

Палата представителей США приняла в прошлом месяце свой законопроект о бюджете.

Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут работать на совместном заседании над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов.

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Ключевые противоречия в основном связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.

Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.

Источник: https://censor.net.ua/n3072194
 
   
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Это деньги на отпердоливание в анал твоего Вовчика-педофила, алень.
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А що, амери вперше наважаться пульнути по кацапам?
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Это деньги на поддержание мира, путиноид!
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БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ вофки х..ла, собирателя земель,сцаря.
"2,8% от ВВП или $46 млрд", - сказал оленевод.Бюджет Пентагона на следующий год составит более $700 млрд, бюджет минобороны Великобритании - порядка $60 млрд, а бюджет оборонных ведомств Франции и Германии - по $40 млрд каждый.
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все это так, но 700 млрд включают в себя зарплаты, выплаты на лечение, за ранение, смерть, выплату странам, где есть военные базы и т.д. А паРаша на все это почти не тратится (как и Китай, Сев. Корея).
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700млрд вистачить щоб у кожну п'яту московитську дупу запхати по джавеліну. А )(.йлу - з десяток.
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Трамп - Путину: "Хотите гонку вооружений? Давайте! Но я выиграю"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США принял военный бюджет на 2019 год в размере $716 млрд
 
 
 
 
 
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