 Сенат США принял военный бюджет на 2019 год в размере $716 млрд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".
Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.
Согласно документу, $617 млрд будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 млрд - на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 млрд - на программу ядерных разработок.
Законопроект также санкционирует разработку баллистической ракеты с ядерным боезарядом, размещаемой на подводных лодках. На данную разработку предусматривается выделение $65 млн из бюджета.
Как и запрашивал изначально Пентагон, $23,1 млрд пойдет на строительство десяти новых военных кораблей, $7,6 млрд - на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.
Помимо этого, документ предусматривает повышение заработной платы военным на 2,6%, что даже больше, чем просило ранее оборонное ведомство.
Палата представителей США приняла в прошлом месяце свой законопроект о бюджете.
Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут работать на совместном заседании над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов.
Ключевые противоречия в основном связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.
Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.
"2,8% от ВВП или $46 млрд", - сказал оленевод.Бюджет Пентагона на следующий год составит более $700 млрд, бюджет минобороны Великобритании - порядка $60 млрд, а бюджет оборонных ведомств Франции и Германии - по $40 млрд каждый.