 Сенат США принял военный бюджет на 2019 год в размере $716 млрд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Согласно документу, $617 млрд будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 млрд - на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 млрд - на программу ядерных разработок.

Законопроект также санкционирует разработку баллистической ракеты с ядерным боезарядом, размещаемой на подводных лодках. На данную разработку предусматривается выделение $65 млн из бюджета.

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Как и запрашивал изначально Пентагон, $23,1 млрд пойдет на строительство десяти новых военных кораблей, $7,6 млрд - на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Помимо этого, документ предусматривает повышение заработной платы военным на 2,6%, что даже больше, чем просило ранее оборонное ведомство.

Палата представителей США приняла в прошлом месяце свой законопроект о бюджете.

Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут работать на совместном заседании над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов.

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Ключевые противоречия в основном связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.

Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.